Los malos olores en el frigorífico suelen tener una causa muy concreta: restos de comida derramada, líquidos que se han colado en alguna zona difícil de limpiar, alimentos sin tapar o un goteo que pasa desapercibido. La buena noticia es que, con una rutina de limpieza y algunos “remedios” domésticos, es posible recuperar un olor fresco y neutro en poco tiempo.

A continuación tienes un método práctico, claro y atemporal para eliminar los olores y evitar que vuelvan.

1) Localiza el origen del olor

Antes de frotar sin rumbo, conviene identificar de dónde viene. Abre el frigorífico y revisa:

Estantes y bandejas : comprueba si hay manchas pegajosas, restos resecos o zonas “tibias” de líquido derramado.

: comprueba si hay manchas pegajosas, restos resecos o zonas “tibias” de líquido derramado. Cajones de frutas y verduras : los alimentos húmedos o con pieles pueden soltar jugos y generar olor.

: los alimentos húmedos o con pieles pueden soltar jugos y generar olor. Juntas de la puerta : si hay suciedad acumulada, el olor se concentra y se mantiene.

: si hay suciedad acumulada, el olor se concentra y se mantiene. Alimentos sin tapar: tapas flojas, bolsas abiertas o recipientes mal cerrados son una fuente habitual.

Si el olor es muy intenso, retira los alimentos y usa el olfato por zonas. Muchas veces, el problema está en un rincón que no se ve a simple vista.

2) Vacía y desconecta (con seguridad)

Para limpiar a fondo, retira los alimentos y coloca los que puedan conservarse temporalmente en una nevera portátil o en un lugar fresco. Después, desconecta el aparato para trabajar con comodidad y seguridad. Si no conviene desconectar, al menos reduce el tiempo de puerta abierta.

3) Limpieza por pasos: de lo general a lo concreto

Prepara una solución de limpieza

Una opción muy efectiva es un paño humedecido con agua tibia y jabón suave. Si el olor persiste tras la limpieza con jabón, puedes reforzar con una solución que neutralice olores (por ejemplo, usando bicarbonato).

Limpia primero las superficies

Frota estantes, baldas y paredes interiores con el paño humedecido y la solución elegida.

Retira y limpia recipientes extraíbles: suelen acumular suciedad en los bordes.

Presta atención a esquinas, gomas y zonas donde puedan quedar gotas secas.

Seca bien

El exceso de humedad facilita que los olores vuelvan. Asegúrate de secar con un paño limpio antes de volver a colocar los alimentos.

4) Neutraliza los olores con bicarbonato

El bicarbonato de sodio es un clásico porque ayuda a absorber olores. Para usarlo:

Coloca un recipiente con bicarbonato en polvo en el interior del frigorífico (idealmente en una zona donde no estorbe).

Déjalo actuar mientras el frigorífico permanece cerrado.

Después, retíralo y limpia si es necesario.

Si el olor es persistente, puede ser útil realizar una limpieza previa con jabón y, solo después, aplicar el bicarbonato como refuerzo.

5) Trucos para casos difíciles: derrames, pescado, lácteos

Algunos alimentos dejan un olor más marcado. En esos casos, además de limpiar, conviene insistir en:

Derrames secos : ablanda primero con un paño húmedo tibio para que no haya que rascar en exceso.

: ablanda primero con un paño húmedo tibio para que no haya que rascar en exceso. Gomas y juntas : limpia con paciencia, eliminando restos pegados que actúan como “reserva” de olor.

: limpia con paciencia, eliminando restos pegados que actúan como “reserva” de olor. Recipientes y tapas: si sospechas que un envase retiene olor (tapa de plástico, tuppers antiguos), lávalo por separado o sustitúyelo.

Cuando el olor parece “permanecer” pese a la limpieza, suele ser señal de que el problema no era solo superficial (por ejemplo, un goteo en un rincón o una junta con restos).

6) Prevención: para que el olor no regrese

Una vez que el frigorífico huele limpio, la clave es evitar que los olores se acumulen:

Guarda los alimentos bien cerrados : usa recipientes herméticos o bolsas adecuadas.

: usa recipientes herméticos o bolsas adecuadas. Limpia derrames en cuanto ocurran : cuanto antes se retire el residuo, menos se “instala” el olor.

: cuanto antes se retire el residuo, menos se “instala” el olor. Revisa la caducidad : un alimento en mal estado es una fuente inmediata de olor.

: un alimento en mal estado es una fuente inmediata de olor. Ordena por zonas: los líquidos (salsas, caldos) mejor en recipientes con tapa para evitar fugas.

7) Cuándo pedir ayuda

Si tras una limpieza completa y la neutralización con bicarbonato el olor sigue siendo muy fuerte, puede haber un problema de origen interno (por ejemplo, una fuga o una acumulación que no se ve). En ese caso, lo recomendable es consultar con un servicio técnico para revisar el equipo.

Con una limpieza metódica, un buen secado y una prevención sencilla, el frigorífico vuelve a ser un aliado: fresco, higiénico y sin olores desagradables.