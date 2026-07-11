Se informa del resultado oficial del sorteo celebrado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) el sábado 11 de julio de 2026. La información ha sido facilitada por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproduce con carácter informativo conforme a los datos oficiales comunicados.

La nueva edición del sorteo correspondiente a la fecha indicada se ha celebrado de acuerdo con el calendario oficial de la ONCE. Se recuerda que, en materia de loterías, los procedimientos de gestión y la competencia normativa difieren respecto a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Super 11: 03, 12, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 29, 44, 49, 52, 54, 55, 57, 63, 66, 74, 76, 82

Triplex de la ONCE: 176

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se comunica que los resultados mencionados corresponden al escrutinio oficial facilitado por la ONCE. Los premios asociados a cada producto deberán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los billetes y cupones premiados es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo, contado a partir del 11 de julio de 2026.

Super 11

Se consignan como combinación ganadora del Super 11 los números indicados en el encabezamiento. La condición asociada a este registro figura como «Premio Último sorteo del día (12:00)» según la comunicación oficial. Se recomienda la comprobación en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados dentro del plazo de canje señalado.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el Triplex de la ONCE presenta como número premiado el 176, con la misma referencia de «Premio Último sorteo del día (12:00)» según el parte oficial. La validación del derecho al cobro deberá realizarse en los canales oficiales dentro de los 90 días naturales previstos.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La descripción técnica de las modalidades de apuesta, la mecánica detallada de cada producto y el coste de los boletos se encuentran definidos por la ONCE y se ponen a disposición del público en los puntos de venta autorizados y en la plataforma JuegosONCE. Para evitar discrepancias, se recomienda consultar la información normativa y tarifaria vigente publicada por la Organización.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de los premios deberá tramitarse conforme a los procedimientos establecidos por la ONCE en sus organismos y puntos de venta. Se recuerda que el plazo máximo para el canje es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria estarán sujetos a las retenciones y obligaciones fiscales correspondientes según la normativa vigente; la cuantía y condiciones del umbral son las publicadas por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su ámbito competencial. La periodicidad y calendario de emisiones son los publicados por la propia Organización y se encuentran diferenciados de los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

La comprobación de los resultados deberá realizarse en la fuente oficial indicada por la organización. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para verificación y consulta adicional se remite al sitio oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).