Las marcas en cristales y espejos suelen deberse a tres causas concretas: restos de limpiador que se secan, grasa o polvo que se arrastra y minerales del agua que dejan trazas al evaporarse; tratar cada origen por separado evita el velo. Prepara la superficie, elige microfibras limpias y trabaja por zonas para secar al instante.

Lee tambien: Cómo limpiar el horno sin productos agresivos

Por qué aparecen las marcas

Normalmente hay tres orígenes: restos de producto que forman película al secarse, grasa o polvo que no se eliminan por completo y minerales del agua que dejan depósitos al evaporarse. Usar papel o tejidos que sueltan pelusa añade microabrasiones y acentúa los reflejos.

Qué necesitas (lo esencial)

Microfibra de buena calidad —una para retirar suciedad y otra para secar el acabado—.

—una para retirar suciedad y otra para secar el acabado—. Limpiador específico para cristales o una mezcla suave; evita fórmulas agresivas si el espejo tiene recubrimientos.

o una mezcla suave; evita fórmulas agresivas si el espejo tiene recubrimientos. Agua para diluir o aclarar cuando convenga (si el agua del grifo deja marcas, usa agua de baja mineralización para el aclarado final).

Para manchas persistentes (salpicaduras de cocina, huellas grasas) elimina primero la capa superficial con una pasada suave antes del acabado final.

Lee tambien: Cómo limpiar la lavadora por dentro y que dure más

Pasos para un acabado sin marcas

1) Quita el polvo antes de humedecer. Un paño seco de microfibra o una bayeta limpia retira partículas sueltas; si las humedeces se convierten en barro que raya.

2) Trabaja por zonas. Humedece la zona o el paño, no todo el cristal a la vez. Así evitas que el producto se seque al aire y deje halos.

3) Aplica el limpiador con moderación. Pulveriza sobre el paño o usa una cantidad controlada; el objetivo es disolver y recoger la suciedad, no formar una película.

4) Frotado uniforme. Utiliza movimientos regulares y evita insistir en el mismo punto. Si la microfibra queda muy cargada, cambia a otra limpia.

5) Secado inmediato. Seca cada zona en cuanto la limpies con una microfibra seca y limpia; no vuelvas a arrastrar humedad que ya empezó a evaporarse.

Truco de doble paño

Usa un paño ligeramente húmedo para retirar suciedad y otro paño seco para el acabado. El segundo paño elimina la mínima película que causa el velo; en ventanas grandes, divide el cristal en franjas y repite el proceso por franjas.

Cómo elegir el producto sin complicarte

Un limpiacristales formulado para vidrio suele evaporar dejando menos película. Si optas por soluciones caseras, emplea proporciones suaves y evita sobrecargar el cristal.

Si dudas sobre tratamientos del espejo (antivaho, reflectivos, etc.), utiliza el limpiador recomendado por el fabricante o un producto neutro para no dañar recubrimientos.

Si hay manchas difíciles

Para huellas o salpicaduras: humedece un paño con el limpiador, déjalo unos segundos sobre la mancha para ablandarla y limpia; repite con paños limpios hasta que la suciedad deje de transferirse.

Errores comunes que conviene evitar

Limpiar con papel o tejidos que sueltan pelusa.

o tejidos que sueltan pelusa. Dejar que el producto se seque solo sobre el vidrio.

sobre el vidrio. Usar siempre la misma microfibra aunque ya esté sucia.

aunque ya esté sucia. Aplicar demasiado limpiador; el exceso provoca el velo.

Consejo extra para un brillo uniforme

La luz lateral revela marcas que a simple vista no se ven: inspecciona el cristal con iluminación oblicua y da un repaso corto con microfibra seca si hace falta.

En zonas costeras como Ceuta, la brisa marina puede depositar sales que acentúan los depósitos minerales; para cristales muy afectados, aclara con agua de baja mineralización o usa una microfibra limpia para el enjuague final.

Resumen práctico: elimina polvo en seco, limpia por zonas con cantidades moderadas de producto, cambia la microfibra cuando esté cargada y seca al instante. Ese orden reduce casi siempre las marcas y deja un acabado nítido y uniforme.

Te puede interesar