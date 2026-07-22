El polémico ‘influencer’ critica el entusiasmo de los aficionados tras la conquista del segundo título mundial por parte de la Selección Española y tilda de «pérdida de tiempo» el seguimiento del torneo.

La victoria de la selección española de fútbol en la final del Mundial frente al combinado de Argentina, disputada el pasado 19 de julio, ha desencadenado una ola de entusiasmo colectivo a lo largo de todo el país. El encuentro, caracterizado por una elevada tensión deportiva y resuelto con un gol de Ferrán Torres durante la prórroga, congregó a una audiencia media de 15.706.000 espectadores ante el televisor. Esta cifra sitúa la retransmisión como la segunda emisión más vista en la historia de la televisión en España y el partido con mayor seguimiento de un torneo mundialista.

La consecución de la segunda estrella del combinado nacional trasladó de forma inmediata los festejos a las calles del país. Las multitudinarias celebraciones culminaron la jornada del 20 de julio en los alrededores de la plaza de Cibeles, en Madrid, donde se organizó la bienvenida oficial a los futbolistas proclamados campeones del mundo.

En este contexto de seguimiento masivo, el ‘influencer’ Amadeo Llados, conocido por promover una red de marketing de afiliados enfocada a la consecución de la libertad financiera y la riqueza, ha publicado un mensaje crítico en sus canales de redes sociales respecto a la postura de los aficionados. El creador de contenido, residente en Miami, cuestionó la identificación de la ciudadanía con el triunfo deportivo de la Selección.

«Es curioso. Ahora de repente todo español ha ganado», manifestó Llados en la grabación difundida. «’Campeón del mundo’. ¿Campeón de qué, hermano? Sigues teniendo una panza y sigues siendo pobre. No haces ni 10k al mes», afirmó, empleando una de sus expresiones recurrentes hacia quienes no se adhieren a sus rutinas de entrenamiento y estilo de vida.

En sus manifestaciones, el ‘influencer’ argumentó que dedicar tiempo a seguir las fases del campeonato y festejar el resultado obtenido por el equipo nacional representa una ineficiencia en la gestión del tiempo personal. «¿Qué campeón ni qué campeón, brother? Tú lo único que has hecho es perder pasta, perder tiempo y perder el fucking día. Eso es lo que has hecho», aseveró durante su intervención.

Llados en contra de los españoles que celebran la victoria de su selección:



“Es curioso: ahora, de repente, todo español ha ganado, brother. Ahora, de repente, todo español tiene “campeón del mundo”. ¿Campeón de qué, hermano? Sigues teniendo una panza, sigues siendo pobre. No… pic.twitter.com/HpUnTYByB9 — Terreno Viral (@terrenoviral) July 19, 2026

Asimismo, Llados detalló cuál fue su actividad durante el desarrollo de la final del torneo. Según expuso, no siguió la retransmisión en directo del partido por encontrarse realizando ejercicio físico y tareas laborales. «Yo ni he visto el partido, estaba haciendo cardio y estaba trabajando», declaró, añadiendo que conoció el resultado del encuentro a través de las plataformas digitales y por una comunicación directa de su padre. En su conclusión, el creador de contenido insistió en que el triunfo cosechado por el equipo de fútbol no reporta ningún beneficio o logro individual a los seguidores.