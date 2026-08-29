Un grifo que gotea puede desperdiciar cientos de litros al mes; arreglarlo suele ser barato y evita facturas y daños por humedad. Otros fallos corrientes que puedes afrontar sin contratar a nadie: una puerta que roza, una persiana que baja a tirones o un enchufe con falsos contactos.
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Con intervenciones sencillas y herramientas básicas se solucionan muchos de esos problemas antes de que se compliquen. En Ceuta y otras zonas costeras, la exposición al salitre y la humedad acelera la corrosión de herrajes y mecanismos: revisa y lubrica persianas, bisagras y cerraduras cada seis meses para prolongar su vida útil.
Antes de empezar: seguridad y herramientas básicas
Localiza siempre el origen del problema antes de manipular nada. Si hay electricidad implicada (enchufes, cuadro eléctrico, cableado visible), corta el suministro antes de tocar conexiones y evita empalmes improvisados.
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Un kit básico recomendable: destornilladores (plano y cruz), juego de llaves Allen, cinta de carrocero, guantes, linterna, esponja y paños, sellador adecuado (silicona para juntas) y un pequeño surtido de tacos y tornillos.
Grifos con goteo: localizar y solucionar la causa
Las causas más habituales de un goteo son una junta gastada o suciedad en el asiento o aireador. Trabaja con la llave general cerrada y coloca un cubo para recoger agua si desmontas componentes.
- Revisa el aireador: desátalo con cuidado, límpialo de cal y sedimentos y vuélvelo a montar.
- Si sigue goteando: podría ser la junta o el cartucho; cambia la pieza por un repuesto compatible con el modelo.
Si la reparación exige desmontar el mecanismo entero o no mejora tras el ajuste, es preferible detenerse y consultar a un profesional.
Juntas y silicona: renovar sin “parches”
Las juntas envejecidas en baños y cocinas producen filtraciones pequeñas que, con el tiempo, generan manchas y moho.
- Retira la silicona dañada con una herramienta adecuada, cuidando de no dañar azulejos ni bañera.
- Limpia y seca completamente la superficie antes de aplicar nuevo sellador; la adherencia depende del estado previo.
- Aplica y alisa el sellador y respeta el tiempo de curado que indique el fabricante.
Evita aplicar nueva silicona sobre capas viejas sin preparación: es la causa más frecuente de desprendimientos posteriores.
Puertas que rozan: ajustes de bisagra y herrajes
Una puerta que roza suele corregirse con ajustes simples; pocas veces implica reemplazarla.
- Marca el punto de roce con un lápiz para identificar la zona exacta.
- Aprieta los tornillos de las bisagras si están flojos y sustituye tornillos dañados.
- Ajusta la regulación si la bisagra lo permite para corregir altura o apoyo.
Si persisten problemas de cierre o se aprecian deformaciones importantes, valora una revisión más exhaustiva.
Persianas y persianillas: correcciones simples
Antes de forzar una persiana que baja a tirones, inspecciona las causas externas; forzar puede dañar el eje o el recogedor.
- Revisa atascos visibles en guías o cajón y elimina cuerpos extraños.
- Lubrica guías con productos apropiados y que no atraigan polvo; evita aceites que manchen.
- Comprueba el mecanismo de cinta o muelle: si el fallo es interno, no sigas insistiendo.
En Ceuta, la sal y la humedad pueden acelerar la corrosión de los elementos metálicos; una revisión semestral reduce averías.
Enchufes y lámparas: falsos contactos y sujeción
Los chispazos o las fallas al mover una lámpara suelen indicar mal contacto o sujeción floja.
- Comprueba la fuente: prueba la bombilla en otro portalámparas o enchufe para descartar la bombilla.
- Si es el enchufe, verifica que la clavija encaje bien; no manipules conexiones si no tienes experiencia.
- Revisa cables visibles en lámparas: si hay aislamiento deteriorado, no uses la instalación hasta su reparación.
Ante señales de daño eléctrico, cortar suministro y llamar a un electricista evita riesgos graves.
Pequeños arreglos en paredes: tapar y dejar listo
Marcas superficiales, tacos de colgar y grietas finas se pueden dejar como nuevas con algunas capas de masilla y buen lijado.
- Relleno: aplica masilla o producto específico según el tipo de soporte y deja secar.
- Lijado: iguala con lija fina una vez seco.
- Acabado: pinta la zona con varias capas finas hasta integrar el retoque.
Varias capas finas suelen dar mejor resultado y reducen el riesgo de fisuras que una sola capa gruesa.
Cuándo es mejor llamar a alguien
Prioriza ayuda profesional en estos casos: daños eléctricos, filtraciones persistentes detrás de paredes, fisuras estructurales o mecanismos que requieren desmontajes complejos. Una intervención inadecuada puede aumentar costes y riesgos.
Resolver pequeñas reparaciones mantiene la vivienda en buen estado y te permite aprender a identificar averías con más seguridad; no hace falta hacerlo todo, sino actuar con criterio y conocer cuándo parar.