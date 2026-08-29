Un grifo que gotea puede desperdiciar cientos de litros al mes; arreglarlo suele ser barato y evita facturas y daños por humedad. Otros fallos corrientes que puedes afrontar sin contratar a nadie: una puerta que roza, una persiana que baja a tirones o un enchufe con falsos contactos.

Lee tambien: Cómo limpiar la lavadora por dentro y hacer que dure más: guía práctica y sencilla

Con intervenciones sencillas y herramientas básicas se solucionan muchos de esos problemas antes de que se compliquen. En Ceuta y otras zonas costeras, la exposición al salitre y la humedad acelera la corrosión de herrajes y mecanismos: revisa y lubrica persianas, bisagras y cerraduras cada seis meses para prolongar su vida útil.

Antes de empezar: seguridad y herramientas básicas

Localiza siempre el origen del problema antes de manipular nada. Si hay electricidad implicada (enchufes, cuadro eléctrico, cableado visible), corta el suministro antes de tocar conexiones y evita empalmes improvisados.

Lee tambien: Cómo limpiar la lavadora por dentro y hacer que dure más (guía práctica)

Un kit básico recomendable: destornilladores (plano y cruz), juego de llaves Allen, cinta de carrocero, guantes, linterna, esponja y paños, sellador adecuado (silicona para juntas) y un pequeño surtido de tacos y tornillos.

Grifos con goteo: localizar y solucionar la causa

Las causas más habituales de un goteo son una junta gastada o suciedad en el asiento o aireador. Trabaja con la llave general cerrada y coloca un cubo para recoger agua si desmontas componentes.

Revisa el aireador : desátalo con cuidado, límpialo de cal y sedimentos y vuélvelo a montar.

: desátalo con cuidado, límpialo de cal y sedimentos y vuélvelo a montar. Si sigue goteando: podría ser la junta o el cartucho; cambia la pieza por un repuesto compatible con el modelo.

Si la reparación exige desmontar el mecanismo entero o no mejora tras el ajuste, es preferible detenerse y consultar a un profesional.

Juntas y silicona: renovar sin “parches”

Las juntas envejecidas en baños y cocinas producen filtraciones pequeñas que, con el tiempo, generan manchas y moho.

Retira la silicona dañada con una herramienta adecuada, cuidando de no dañar azulejos ni bañera.

con una herramienta adecuada, cuidando de no dañar azulejos ni bañera. Limpia y seca completamente la superficie antes de aplicar nuevo sellador; la adherencia depende del estado previo.

completamente la superficie antes de aplicar nuevo sellador; la adherencia depende del estado previo. Aplica y alisa el sellador y respeta el tiempo de curado que indique el fabricante.

Evita aplicar nueva silicona sobre capas viejas sin preparación: es la causa más frecuente de desprendimientos posteriores.

Puertas que rozan: ajustes de bisagra y herrajes

Una puerta que roza suele corregirse con ajustes simples; pocas veces implica reemplazarla.

Marca el punto de roce con un lápiz para identificar la zona exacta.

con un lápiz para identificar la zona exacta. Aprieta los tornillos de las bisagras si están flojos y sustituye tornillos dañados.

de las bisagras si están flojos y sustituye tornillos dañados. Ajusta la regulación si la bisagra lo permite para corregir altura o apoyo.

Si persisten problemas de cierre o se aprecian deformaciones importantes, valora una revisión más exhaustiva.

Persianas y persianillas: correcciones simples

Antes de forzar una persiana que baja a tirones, inspecciona las causas externas; forzar puede dañar el eje o el recogedor.

Revisa atascos visibles en guías o cajón y elimina cuerpos extraños.

en guías o cajón y elimina cuerpos extraños. Lubrica guías con productos apropiados y que no atraigan polvo; evita aceites que manchen.

con productos apropiados y que no atraigan polvo; evita aceites que manchen. Comprueba el mecanismo de cinta o muelle: si el fallo es interno, no sigas insistiendo.

En Ceuta, la sal y la humedad pueden acelerar la corrosión de los elementos metálicos; una revisión semestral reduce averías.

Enchufes y lámparas: falsos contactos y sujeción

Los chispazos o las fallas al mover una lámpara suelen indicar mal contacto o sujeción floja.

Comprueba la fuente : prueba la bombilla en otro portalámparas o enchufe para descartar la bombilla.

: prueba la bombilla en otro portalámparas o enchufe para descartar la bombilla. Si es el enchufe , verifica que la clavija encaje bien; no manipules conexiones si no tienes experiencia.

, verifica que la clavija encaje bien; no manipules conexiones si no tienes experiencia. Revisa cables visibles en lámparas: si hay aislamiento deteriorado, no uses la instalación hasta su reparación.

Ante señales de daño eléctrico, cortar suministro y llamar a un electricista evita riesgos graves.

Pequeños arreglos en paredes: tapar y dejar listo

Marcas superficiales, tacos de colgar y grietas finas se pueden dejar como nuevas con algunas capas de masilla y buen lijado.

Relleno : aplica masilla o producto específico según el tipo de soporte y deja secar.

: aplica masilla o producto específico según el tipo de soporte y deja secar. Lijado : iguala con lija fina una vez seco.

: iguala con lija fina una vez seco. Acabado: pinta la zona con varias capas finas hasta integrar el retoque.

Varias capas finas suelen dar mejor resultado y reducen el riesgo de fisuras que una sola capa gruesa.

Cuándo es mejor llamar a alguien

Prioriza ayuda profesional en estos casos: daños eléctricos, filtraciones persistentes detrás de paredes, fisuras estructurales o mecanismos que requieren desmontajes complejos. Una intervención inadecuada puede aumentar costes y riesgos.

Resolver pequeñas reparaciones mantiene la vivienda en buen estado y te permite aprender a identificar averías con más seguridad; no hace falta hacerlo todo, sino actuar con criterio y conocer cuándo parar.

Te puede interesar