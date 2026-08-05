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Kylian Mbappé ha llamado la atención en las redes sociales después de incluir por primera vez una fotografía de Ester Expósito en una publicación sobre sus vacaciones de verano. La imagen fue compartida dentro de un carrusel de recuerdos de su escapada a Cerdeña, donde ambos disfrutaron de varios días a bordo de un yate.

Aunque la actriz aparece de espaldas y no se muestra su rostro, la publicación ha sido interpretada como un nuevo paso en la exposición pública de su relación. Hasta ahora, el futbolista no había compartido de manera intencionada una imagen de Expósito en su perfil.

La pareja aprovechó sus días libres antes de retomar sus respectivos compromisos profesionales y también fue vista posteriormente durante una visita a la Sagrada Familia de Barcelona.

Una velada nocturna en un yate

La fotografía muestra a Ester Expósito contemplando un objeto durante una cena iluminada con velas. Al fondo puede verse una pantalla instalada al aire libre, donde aparentemente se estaba proyectando una película o una serie.

La escena forma parte de las imágenes seleccionadas por Mbappé para resumir su estancia en la isla italiana. El futbolista combinó fotografías del mar, momentos de descanso y distintos paisajes de sus vacaciones.

La presencia de la actriz en el carrusel no pasó inadvertida entre los seguidores de ambos, especialmente porque se trata de la primera ocasión en la que Mbappé la incluye conscientemente en una publicación permanente.

La canción elegida alimenta las interpretaciones

El delantero acompañó el carrusel con la canción ‘Maladie’, del rapero francés Gospelize.

Uno de los fragmentos del tema describe a una mujer de pelo rubio como “la más guapa”, “mi joya” y “mi dulce”. La elección musical ha sido interpretada por numerosos usuarios como una posible dedicatoria hacia Ester Expósito.

Mbappé no añadió ningún comentario explícito sobre el significado de la canción ni confirmó que la letra estuviera dirigida a la actriz.

La fotografía que borró meses atrás

No es la primera vez que una imagen de Ester Expósito aparece en las redes del futbolista.

Meses atrás, Mbappé compartió durante unos segundos una fotografía de la actriz con la camiseta de la selección francesa. La historia fue eliminada poco después, lo que generó especulaciones sobre si había sido publicada por error.

En aquella ocasión, algunos seguidores interpretaron que la imagen podía estar destinada únicamente a la lista de “mejores amigos” de Instagram.

La nueva publicación resulta diferente porque forma parte de un carrusel que permanece visible en su perfil y parece haber sido seleccionado de manera deliberada.

Visita conjunta a la Sagrada Familia

Después de su paso por Cerdeña, Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos en Barcelona durante una visita guiada a la Sagrada Familia.

Ambos recorrieron el templo diseñado por Antoni Gaudí y siguieron las explicaciones de la guía turística. El futbolista habría mostrado especial interés por la historia del monumento y realizó varias preguntas durante el recorrido.

La guía Manu Kaur compartió posteriormente en sus redes una referencia a la visita VIP de la actriz y el deportista.

Las vacaciones han permitido así ver a Mbappé y Expósito en distintos escenarios, aunque la fotografía publicada por el jugador es el gesto que más atención ha generado entre sus seguidores.