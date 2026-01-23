La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 36 años de cárcel a Dilawar Hussain F.C., autor del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios ocurrido en Morata de Tajuña (Madrid) en diciembre de 2023. El tribunal ha impuesto tres penas de 12 años de prisión, una por cada delito de homicidio, y ha reconocido la atenuante analógica de alteración psíquica, al considerar que el acusado tenía levemente afectadas sus capacidades mentales en el momento de los hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y que sigue el veredicto unánime del jurado popular, declara probado que el acusado mató “con extrema violencia” a Amelia, Ángeles y Pepe, naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), debido a una deuda económica que, según su versión, las víctimas mantenían con él.

El jurado consideró acreditado que el procesado quebrantó la orden de alejamiento que tenía en vigor desde febrero de 2023 —tras haber agredido previamente a Amelia por la misma deuda—, extremo confirmado tanto por su propio reconocimiento como por los datos de localización de su teléfono móvil.

Los hechos

Según el relato de hechos probados, el 17 de diciembre de 2023 el acusado acudió al domicilio de los tres hermanos y acabó con la vida de Pepe y posteriormente con la de las dos mujeres, golpeándolos en la cabeza con un objeto contundente. Dos días después, regresó a la vivienda y provocó un incendio, con el objetivo de borrar pruebas, tal y como concluyó el jurado.

Durante el juicio se descartó que el acusado sufriera deterioro cognitivo o una alteración grave de sus capacidades mentales. Los informes psiquiátricos señalaron que era plenamente consciente de la realidad y de la ilicitud de sus actos, aunque se reconoció una afectación leve de sus capacidades, lo que ha motivado la aplicación de la atenuante de alteración psíquica.

Asimismo, el tribunal rechazó las atenuantes de confesión y de arrebato u obcecación, al considerar que el acusado confesó los hechos únicamente tras ser detenido y que su actuación respondió a una decisión planificada.

“Una decisión madurada”

El veredicto sostiene que el triple crimen fue el resultado de una decisión meditada, gestada durante el tiempo que el acusado permaneció en prisión por la primera agresión a Amelia, donde estuvo ocho meses. También se tuvo en cuenta que, en los días previos al crimen, el procesado buscó alojamiento en Morata de Tajuña, lo que refuerza la tesis de la premeditación.

Un informe forense apuntó además a que pudo actuar motivado por un ajuste de cuentas, influido por la deuda económica y por el impacto emocional de la muerte de su madre en Pakistán.

Otras condenas y recurso

Además de las penas de prisión, el tribunal ha impuesto al acusado 15 meses de multa por quebrantamiento de condena, aunque no ha fijado responsabilidad civil. La sentencia justifica la severidad de las penas en la “violencia, agresividad y peligrosidad” de la conducta, así como en el uso de un “medio altamente peligroso” para cometer los homicidios.

Cabe recordar que, tras ingresar en prisión por estos hechos, el condenado mató presuntamente a su compañero de celda, un caso que se investiga en un procedimiento judicial independiente.

La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.