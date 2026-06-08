Madrid, 8 de junio de 2026 – En un contundente discurso pronunciado en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el papa León XIV ha instado a los obispos a afrontar con firmeza la crisis de los abusos en el seno de la Iglesia. El pontífice ha emplazado a los líderes eclesiásticos a actuar con «la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado» frente a lo que ha calificado directamente como una «plaga».

Durante su intervención, el papa ha reflexionado sobre el sufrimiento de las víctimas, comparando la labor de la Iglesia con la del buen samaritano ante quienes viven momentos de oscuridad.

«Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero», manifestó el pontífice, quien, a pesar de la gravedad de sus palabras, evitó pronunciar explícitamente el término ‘abusos sexuales’.

Un camino hacia la sanación y el encuentro

El líder de la Iglesia católica ha enfatizado que la prioridad absoluta debe ser el bienestar de los afectados, asegurando que «cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación». Como reflejo de este compromiso, se ha confirmado que este mismo lunes por la tarde el papa recibirá en la nunciatura apostólica a un grupo de víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia.

Los retos de una sociedad secularizada

Más allá de la crisis de los abusos, León XIV ha aprovechado su discurso para analizar la situación espiritual actual y los desafíos que presenta un mundo cada vez más secularizado. El papa ha señalado que la sociedad actual no rechaza a Dios por completo, sino que padece una crisis de fe mal canalizada: