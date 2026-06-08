En una visita inédita a las Cortes Generales, el pontífice reclama una respuesta coordinada, solidaria y eficaz frente al «trágico drama migratorio», coincidiendo con la reciente regularización extraordinaria del Gobierno.

MADRID – En un acontecimiento sin precedentes, el papa León XIV se ha convertido este lunes en el primer pontífice de la historia en tomar la palabra en el Congreso de los Diputados. Ante un hemiciclo expectante, el líder de la Iglesia Católica ha lanzado un contundente mensaje político y humanitario, reclamando a la comunidad internacional y a las instituciones del Estado una respuesta «coordinada, solidaria y eficaz» ante lo que ha calificado como el «trágico drama migratorio».

Durante su intervención, el papa ha insistido en que la gestión de la migración no puede basarse únicamente en el control policial, sino que exige una mirada humanista.

«Es necesaria una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos», ha subrayado León XIV.

Un espaldarazo implícito a la regularización

El discurso del pontífice llega en un momento de intenso debate político en España, apenas unas semanas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsara una regularización extraordinaria dirigida a más de medio millón de extranjeros. Aunque no ha hecho mención directa a la medida del Ejecutivo, las palabras del papa se han interpretado en los pasillos del Congreso como un claro respaldo ético a la iniciativa.

León XIV ha advertido con dureza sobre los riesgos de la xenofobia y la exclusión social: «Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos».

Claves del discurso papal

El pontífice ha desgranado una hoja de ruta estructurada en tres ejes fundamentales para abordar la crisis migratoria global:

Multilateralismo obligatorio: Ha recordado que «ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud», apelando directamente a la cooperación regional.

Ha recordado que «ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud», apelando directamente a la cooperación regional. Redefinición de las fronteras: Ha abogado por un cambio de paradigma para que las fronteras dejen de ser «lugares de abandono» y se transformen en «espacios de protección responsable de la dignidad humana».

Ha abogado por un cambio de paradigma para que las fronteras dejen de ser «lugares de abandono» y se transformen en «espacios de protección responsable de la dignidad humana». Acción humanitaria y de origen: Ha instado a fortalecer la prevención, el rescate en el mar y la asistencia a las víctimas del tráfico de personas.

Próxima parada: Canarias

La agenda del papa en España no se limitará a los despachos de Madrid. Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de las rutas atlánticas —una de las más peligrosas del mundo—, León XIV viajará próximamente a las Islas Canarias.

Esta visita al archipiélago, principal foco de la crisis migratoria en la frontera sur europea, busca consolidar su mensaje de que la respuesta institucional, cuando es «cercana, justa y coordinada», es la única vía para garantizar oportunidades reales de integración.