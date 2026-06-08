El papa León XIV y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han mantenido un encuentro privado de aproximadamente veinte minutos en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Esta reunión de alto nivel, con la que el pontífice ha inaugurado la tercera jornada de su viaje oficial a España, ha servido para repasar el desarrollo de la visita de Estado, así como para abordar cuestiones estratégicas de la agenda internacional, las políticas sociales, los flujos migratorios y el estado actual de las relaciones bilaterales entre España y el Vaticano.

Un diálogo de veinte minutos en la Nunciatura

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, llegó al palacio de la Nunciatura Apostólica en Madrid poco antes de las 9:30 horas de este lunes. El presidente fue recibido en audiencia por el papa León XIV en un ambiente de cordialidad que marca la pauta de este viaje apostólico.

Se trata del segundo vis-à-vis cara a cara entre el pontífice y Pedro Sánchez en lo que va de pontificado, evidenciando la intensidad y fluidez de los canales diplomáticos actuales entre el Palacio de la Moncloa y la Santa Sede. El precedente inmediato tuvo lugar el pasado 27 de mayo, fecha en la que el presidente del Gobierno fue recibido formalmente en audiencia por el papa en el Vaticano.

El obsequio presidencial: Simbolismo y raíces españolas

Como muestra de deferencia y para conmemorar este segundo encuentro histórico, el presidente Sánchez ha obsequiado a León XIV con un bonsái de olivo español de 13 años de edad.

Según detallaron fuentes gubernamentales, se trata de una especie vegetal fuertemente enraizada desde hace siglos en la historia, la cultura y la economía de España, y que representa un equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación (el respeto por las raíces históricas combinado con la adopción de la vanguardia tecnológica). Asimismo, el olivo constituye el emblema universal de la paz, el diálogo y el entendimiento mutuo, unos valores plenamente compartidos tanto por España como por el Vaticano.

Respaldo del Consejo de Ministros en el Congreso

La implicación del Gobierno español ha sido directa desde el inicio del viaje apostólico. Sánchez ya saludó a León XIV el pasado sábado a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas —donde el papa fue recibido por Sus Majestades los Reyes— y acudió posteriormente a la ceremonia de bienvenida oficial celebrada en el Palacio Real.

Tras concluir la audiencia de esta mañana en la Nunciatura, el presidente se ha trasladado de inmediato al Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja, el Ejecutivo mostrará su máximo respaldo durante una sesión conjunta extraordinaria de las Cortes Generales en la que el papa pronunciará un discurso ante los parlamentarios. A la cita asistirá el Consejo de Ministros prácticamente en pleno, registrándose únicamente la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, debido a que se encuentra realizando un viaje oficial programado en Luxemburgo.