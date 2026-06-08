MADRID – En un encuentro marcado por la escucha y el compromiso institucional, el papa León XIV se ha reunido la tarde de este lunes, 8 de junio, con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España. La reunión, que se ha desarrollado en la Nunciatura Apostólica de Madrid, se ha prolongado durante casi una hora.

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano a través de un comunicado oficial, el pontífice ha escuchado a los asistentes «con afecto y atención», trasladándoles «su cercanía y la de toda la comunidad eclesial». Las víctimas acudieron acompañadas por personal eclesial especializado y comprometido con el apoyo y acompañamiento a los afectados.

Propuestas para una Iglesia más eficaz y segura

Durante el encuentro, cada una de las víctimas expuso su testimonio basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales. Lejos de quedarse solo en el relato, el grupo trasladó al papa una serie de propuestas concretas para mejorar y agilizar la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos.

El Vaticano ha destacado la receptividad del pontífice ante estas iniciativas:

«El papa les aseguró su compromiso de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación».

Máxima discreción en el encuentro

Por el momento, el Vaticano no ha facilitado detalles sobre la identidad de los seis participantes ni ha confirmado si el grupo acudió asistido por la asociación REPARA, la entidad de atención y prevención puesta en marcha por el Arzobispado de Madrid.

Esta reunión se enmarca dentro de los esfuerzos por abordar la crisis de los abusos en el seno de la Iglesia española, un proceso en el que las asociaciones de víctimas siguen reclamando reformas profundas, transparencia y reparación integral.