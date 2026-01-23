Los datos, difundidos por ‘hackers’ en redes sociales y foros privados, afectarían también a altos cargos de Transportes y a dirigentes autonómicos de distintas comunidades

La Policía Nacional ha abierto una investigación por nuevas filtraciones de datos personales y sensibles que afectan al ministro de Transportes, Óscar Puente, a varios altos cargos de su departamento y a numerosos presidentes autonómicos, según han confirmado fuentes policiales a EFE.

La investigación está siendo llevada a cabo por agentes especializados en ciberdelincuencia de la Comisaría General de Información, tras la difusión en las últimas horas de información privada —como direcciones, teléfonos o números de DNI— en redes sociales y foros privados por parte de distintos ‘hackers’.

Las fuentes consultadas apuntan a que los datos podrían haber sido obtenidos hace tiempo y que periódicamente son redistribuidos aprovechando contextos de especial impacto mediático. En esta ocasión, la publicación de la información estaría vinculada a la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Según ha publicado este jueves Vozpópuli, un ‘hacker’ que actúa bajo el alias de Vindex habría difundido en dos fases datos personales del ministro Puente, así como del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano Clavero; del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y del máximo responsable de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña. El autor de la filtración justificaría su acción como una represalia, al considerar a estos responsables culpables del siniestro ferroviario.

De forma paralela, otro ‘hacker’ identificado como Eurogosth ha divulgado información privada de varios dirigentes autonómicos. Entre los afectados figuran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el de Aragón, Jorge Azcón; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

La filtración también incluye datos de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola; de la presidenta de Navarra, María Chivite; y del lehendakari, Imanol Pradales, entre otros responsables autonómicos.

Las fuentes policiales señalan que este tipo de acciones son habituales entre grupos de ‘hackers’, en muchos casos muy jóvenes, que comparten bases de datos pirateadas a través de canales de Telegram. Un caso similar se produjo el pasado mes de septiembre, cuando se difundieron datos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de varios ministros y de miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En julio del año pasado, la Policía Nacional detuvo en Las Palmas a dos jóvenes por su presunta implicación en una filtración de características similares, que afectó a ministros, militantes socialistas y personas relacionadas con el denominado caso Koldo. En aquella ocasión, también se utilizaron canales de Telegram para la difusión de la información.