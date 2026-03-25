La Policía Nacional ha llevado a cabo una exitosa operación antiterrorista en Palma, que resultó en la detención de un individuo señalado como el líder de una célula yihadista. Esta operación, realizada el pasado miércoles, ha sido parte de una cooperación estratégica entre España y Marruecos que ha permitido desarticular varias organizaciones terroristas.

El detenido era un hombre que vivía en el número 3 del calle Gabriel Maura, donde compartía un piso con otras cuatro personas que ignoraban su implicación en actividades terroristas. Este individuo había sido objeto de seguimiento por las autoridades durante varios meses, lo que llevó a su captura.

Además de la detención en Palma, la operación también resultó en la captura de dos hombres en Tánger, Marruecos. Estos sujetos estaban presuntamente conectados con el financiamiento y apoyo logístico de combatientes del grupo terrorista Daesh en regiones del Sahel y Somalia. Esta red internacional de apoyo es una faceta alarmante del terrorismo moderno.

La acción en Palma fue ejecutada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Dirección General de Vigilancia de Marruecos. También participaron agentes de otras unidades, como la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Prevención y Reacción. Este despliegue multidisciplinario es esencial para enfrentar las amenazas que representan las organizaciones extremistas.

Según declaraciones de la Policía, el principal objetivo del detenido era llevar a cabo un ataque en España, actuando como un «lobo solitario». Este término describe a individuos que operan de forma autónoma en lugar de en grupos organizados, lo que representa un desafío significativo para los cuerpos de seguridad.

El ministro del Interior ha subrayado que este tipo de operaciones refuerza la cooperación antiterrorista entre España y Marruecos, una asociación que ha permitido frustrar más de 30 cèl·lules terroristas desde 2014. Esto demuestra la importancia de la inteligencia compartida y el trabajo conjunto en la seguridad internacional.

Los detenidos en Marruecos financiaban y proporcionaban logística a combatientes del Daesh, mientras que el líder en España se dedicaba a la difusión de contenido relacionado con dicha organización en sus redes sociales. Esta actividad subraya la utilización de plataformas digitales por parte de los terroristas para reclutar y radicalizar potenciales seguidores.

El comunicado de la Policía Nacional resalta que el detenido había expresado su deseo de viajar a zonas de conflicto para realizar acciones de jihad, lo que intensifica la preocupación acerca de la radicalización entre ciertos sectores de la población. Esta detención es un recordatorio de que el terrorismo sigue siendo una amenaza presente en la sociedad actual.