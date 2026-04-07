Una nueva tragedia escolar sacude a Rusia. Olesya Baguta, una respetada profesora de Lengua y Literatura de 55 años, falleció este martes tras ser atacada por uno de sus alumnos en la localidad de Dobrianka, en la región de Perm. El agresor, un joven de 17 años, ya ha sido detenido y acusado de homicidio en un contexto de creciente violencia juvenil en el país.

El gobernador de la región, Dmitri Majonin, confirmó el deceso tras el fracaso de los esfuerzos médicos por salvarle la vida en el hospital local. Según los primeros testimonios recabados entre el alumnado de la Escuela Nº5, víctima y agresor mantenían una disputa prolongada que culminó en un ataque motivado por una «venganza personal».

Los detalles del ataque

El incidente no ocurrió dentro de las aulas, sino en plena vía pública de Dobrianka alrededor de las 06:00 (hora de Moscú), cuando la docente se dirigía a su puesto de trabajo.

Estado crítico: Baguta fue ingresada de urgencia, pero la gravedad de las heridas impidió su recuperación.

Baguta fue ingresada de urgencia, pero la gravedad de las heridas impidió su recuperación. Medidas escolares: El centro educativo ha suspendido las clases presenciales, trasladando la actividad al formato online de manera indefinida.

El centro educativo ha suspendido las clases presenciales, trasladando la actividad al formato online de manera indefinida. Perfil del agresor: El menor se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga el trasfondo de su radicalización o el detonante exacto de la agresión.

Una preocupante ola de violencia escolar

Este asesinato no es un hecho aislado. Rusia se enfrenta a una preocupante escalada de ataques en centros educativos por parte de menores de edad. Los datos oficiales del Ministerio del Interior revelan una tendencia alarmante en lo que va de 2026:

Periodo Ataques frustrados en centros educativos Año 2025 (Total) 21 casos Año 2026 (Hasta febrero) 21 casos

Debate sobre las causas: ¿Geopolítica o crisis social?

Mientras las autoridades de Moscú suelen señalar a la inteligencia ucraniana como instigadora de estos actos, expertos independientes apuntan a factores internos mucho más profundos.

El creciente discurso xenófobo, el aislamiento social de los jóvenes y la normalización de la violencia derivada del contexto bélico actual son señalados por sociólogos como los verdaderos focos de radicalización en las aulas rusas.

Cabe recordar que, desde el pasado noviembre, Rusia ha endurecido su legislación, rebajando la responsabilidad penal a los 14 años para delitos relacionados con actividades terroristas o ataques a instituciones, en un intento por frenar una insurgencia juvenil que parece descontrolada.