El nexo clave de la trama comparece de urgencia ante el juez y bajo juramento asegura que el documento demuestra la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Giro radical y de máxima tensión en los pasillos de la Audiencia Nacional. El empresario Víctor de Aldama, considerado el cerebro y el nexo principal de la red de corrupción bajo investigación, ha comparecido de forma sorpresiva y bajo estricto secreto para prestar una nueva declaración testifical ante el magistrado instructor.

Durante este nuevo interrogatorio a puerta cerrada, Aldama ha dinamitado el escenario político al aportar una prueba física de alto voltaje: un sobre original con el membrete oficial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El investigado ha asegurado bajo juramento que dicho envoltorio contiene la documentación que acredita de forma definitiva una supuesta trama de financiación irregular dirigida a las estructuras del PSOE y de la Internacional Socialista.

La conexión Caracas y el testimonio de Delcy Rodríguez

La declaración de Aldama añade un nuevo y comprometido capítulo a las relaciones internacionales de la trama. Según ha detallado ante el juez el propio empresario, el sobre con los presuntos documentos contables y bancarios de PDVSA le fue entregado en mano por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante uno de sus contactos directos.

La defensa del empresario busca con esta colaboración estratégica y la entrega de material documental abrir una nueva vía de beneficios procesales, en un momento en el que el cerco judicial sobre los contratos públicos de las mascarillas y el rescate de aerolíneas sigue estrechándose.

Guerra abierta con el Gobierno por presuntos sobornos

El impacto de la comparecencia de Aldama ha saltado de inmediato de los tribunales a la primera línea política. El empresario ha redoblado su ofensiva contra el núcleo duro de la Moncloa al afirmar públicamente que el actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intentó sobornarle con una fuerte suma económica a cambio de su absoluto silencio en la causa.

La respuesta del Ejecutivo ha sido fulminante y se dirimirá en los juzgados ordinarios:

Implicado Político Acción Legal Inmediata Ministro Félix Bolaños Ha presentado una demanda formal por vulneración del derecho al honor contra Víctor de Aldama, tachando sus acusaciones de «falsedades absolutas» y maniobra de distracción defensiva. Fiscalía y Juez Instructor Analizan la veracidad del contenido del sobre de PDVSA antes de decidir si abren una pieza separada de investigación.

Con este nuevo testimonio secreto, el ‘caso Koldo’ transmuta en una causa de ramificaciones geopolíticas y de financiación de partidos, garantizando un verano de alta intensidad en los tribunales madrileños.