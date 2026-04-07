La economía mundial contiene el aliento. El precio del petróleo ha registrado un marcado repunte este martes 7 de abril, impulsado por el nerviosismo de los mercados ante el vencimiento del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán. El barril de Brent, referencia en Europa, ha escalado por encima de los 111 dólares, mientras que el WTI estadounidense roza los 116 dólares, reflejando el temor a un desabastecimiento global si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado.

La amenaza de Trump de desatar «el infierno» y destruir infraestructuras críticas iraníes si no se reabre el paso marítimo antes de esta medianoche ha generado un clima de volatilidad extrema.

Mercados en alerta máxima

A diferencia de la agresiva subida del crudo, las principales bolsas de valores operan con una cautela absoluta. Los inversores han optado por la moderación, evitando grandes movimientos a la espera de ver si la diplomacia de última hora logra frenar la ofensiva.

El factor Ormuz: Por este estrecho transita casi una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Su cierre prolongado está forzando a los analistas a revisar al alza las previsiones de inflación para el segundo trimestre de 2026.

Por este estrecho transita casi una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Su cierre prolongado está forzando a los analistas a revisar al alza las previsiones de inflación para el segundo trimestre de 2026. Primas de riesgo: El coste de los seguros marítimos para los petroleros que operan en el Golfo se ha duplicado en las últimas 48 horas, lo que encarece directamente el precio final del combustible.

Un conflicto en expansión

Mientras los monitores financieros parpadean en rojo, la realidad sobre el terreno sigue siendo de guerra abierta en su quinta semana:

Bombardeos cruzados: Se han reportado nuevos ataques en Irán e Israel, extendiéndose la inestabilidad a Líbano y diversos puntos estratégicos del Golfo Pérsico. Propuestas insuficientes: Teherán ha presentado un plan de diez puntos para detener las hostilidades que Trump ha calificado de «insuficiente», manteniendo la presión militar al máximo.

Indicador Precio Actual (07/04/26) Variación Petróleo Brent 111,25 $ +1,35% Petróleo WTI 115,23 $ +2,60% Bolsas Europeas Planas / Leve subida < 0,2%

El mundo mira ahora hacia Washington y Teherán. Si el ultimátum expira sin un acuerdo, los expertos advierten que el petróleo podría entrar en un territorio de precios desconocido, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica global y resucitando el fantasma de la estanflación.