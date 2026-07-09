Juan Sergio Redondo acusa al bipartidismo de mantener una Ley de Extranjería «obsoleta» y defiende que la ampliación de los espigones marítimos es una necesidad estratégica y no un capricho.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que restringe las devoluciones en caliente de las personas que acceden de forma irregular a nado a Ceuta y Melilla ha desatado una contundente reacción política. El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha manifestado que este fallo judicial es la prueba definitiva del «fracaso de una legislación migratoria anticuada, ambigua e incapaz de responder al desafío al que se enfrenta España en su frontera sur».

Desde la formación sostienen que la resolución judicial deja al descubierto que los sistemas actuales son insuficientes. Redondo ha sido tajante al diferenciar los conceptos de control perimetral: «Vigilar una frontera no es lo mismo que protegerla. Una cámara puede grabar cómo se vulnera una frontera, pero no puede impedir que sea violentada. Para eso hacen falta verdaderos elementos físicos de contención».

Ampliación urgente de los espigones y blindaje de la soberanía

Frente al nuevo escenario jurídico dictado por el Alto Tribunal, VOX Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa su histórica reivindicación de reforzar los pasos marítimos de la ciudad autónoma para evitar que siga operando como puerta de entrada al resto del continente europeo. El partido reclama tres ejes de actuación inmediata:

Refuerzo en el Tarajal y Benzú: Ampliar y elevar de forma urgente los espigones fronterizos para bloquear físicamente las rutas de acceso a nado de las mafias.

Ampliar y elevar de forma urgente los espigones fronterizos para bloquear físicamente las rutas de acceso a nado de las mafias. Elementos físicos sobre tecnológicos: Priorizar la instalación de obstáculos y muros de contención sobre los sistemas de videovigilancia pasiva.

Priorizar la instalación de obstáculos y muros de contención sobre los sistemas de videovigilancia pasiva. Dotación a las Fuerzas de Seguridad: Incrementar de forma sustancial los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar su seguridad operativa.

El PP y el PSOE, señalados como responsables del «limbo jurídico»

La formación local no ha dirigido sus críticas hacia los magistrados, argumentando que los tribunales se limitan a aplicar las leyes vigentes, sino hacia el poder legislativo. Redondo ha señalado de forma directa al bipartidismo por la inacción política de las últimas décadas:

Causa del Conflicto Diagnóstico de VOX Ceuta Ley de Extranjería Consideran que la norma actual está desfasada y llena de «ambigüedades, lagunas y limbos jurídicos» que debilitan al Estado. Responsabilidad Política Acusan a PP y PSOE de mantener intacto este marco legal por falta de «valentía política» para afrontar la presión migratoria. Objetivo Legislativo Exigen una reforma profunda que aporte seguridad jurídica total a los agentes desplegados en la valla y el mar.

Con este posicionamiento, VOX Ceuta busca forzar un debate parlamentario que endurezca los criterios de rechazo en frontera, insistiendo en que el blindaje físico de las infraestructuras es, hoy más que nunca, una obligación inaplazable para garantizar la seguridad nacional.