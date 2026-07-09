La formación traslada a las Cortes las denuncias de la patronal y reclama la suspensión urgente de la nueva directiva aduanera en Algeciras al considerar que se trata a la ciudad autónoma como un «tercer país».

El conflicto por el colapso en el transporte de mercancías entre el territorio peninsular y la ciudad autónoma de Ceuta ha saltado oficialmente a la arena política nacional. El grupo parlamentario de VOX ha registrado una batería de preguntas en las Cortes Generales dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo explicaciones y medidas urgentes ante el bloqueo de camiones y contenedores que se está registrando en el Puerto de Algeciras.

El origen de la crisis radica en la reciente entrada en vigor de la nueva normativa aduanera (la nota informativa NIN 2/2026), la cual ha eliminado por completo el circuito diferenciado y preferente que operaba hasta la fecha. Esta vía rápida permitía agilizar de forma prioritaria el despacho aduanero de bienes esenciales destinados al abastecimiento diario de los ciudadanos de Ceuta.

Alarma por el riesgo de desabastecimiento empresarial y comercial

Haciéndose eco directo de los informes emitidos por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), VOX ha alertado de la gravedad de la situación en los muelles de Algeciras, donde multitud de vehículos pesados acumulan días de inactividad obligada. Las consecuencias logísticas para el tejido empresarial ceutí ya son visibles:

Pérdida de embarques y rotaciones: Decenas de rutas programadas se cancelan por el colapso burocrático en la inspección.

Decenas de rutas programadas se cancelan por el colapso burocrático en la inspección. Sobrecostes financieros: Las empresas de transporte e importación asumen pérdidas diarias por parones y por la rotura de las cadenas de frío de productos perecederos.

Las empresas de transporte e importación asumen pérdidas diarias por parones y por la rotura de las cadenas de frío de productos perecederos. Tratamiento de «tercer país»: La formación critica que las aduanas regionales estén aplicando al tráfico interno español (Algeciras-Ceuta) criterios de control severos idénticos a los que se emplean para operaciones con países de fuera de la Unión Europea.

Las exigencias clave registradas por VOX en las Cortes

La ofensiva parlamentaria del partido busca obligar al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria a dar marcha atrás de forma inmediata en sus directrices de control:

Petición Parlamentaria Propósito y Objetivo Logístico Suspensión de la NIN 2/2026 Paralizar cautelarmente la aplicación de la circular para frenar el retraso en cadena de las mercancías. Canal Aduanero Específico Crear de manera permanente una ruta de control diferenciada de ida y vuelta exclusiva para el enlace Algeciras-Ceuta. Plan de Contingencia Explicar si el Ejecutivo cuenta con un plan de reservas para impedir el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en la ciudad autónoma.

Asimismo, VOX ha solicitado formalmente las actas y conclusiones de la reunión multilateral de urgencia mantenida entre los representantes de la patronal ceutí, la Delegación del Gobierno y los inspectores de la Agencia Tributaria, con el fin de clarificar por qué se ha equiparado normativamente un tránsito interior entre dos ciudades soberanas de España con el comercio exterior internacional.