Actualización 07:00: los cortes previstos ya no figuran en el buscador de cortes programados de la distribuidora, donde se habían anunciado.

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La Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución había anunciado dos cortes de luz para el jueves 29 de octubre de 2026 en las calles que siguen. Esos avisos ya no figuran en su buscador de cortes programados.

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Avisos que ya no figuran

De 14:45 a 16:20 (aviso nº 19225401)

Calle Méndez Nuñez, número 5

Paseo Revellín, números 23 y 25

Plaza de Alcalde Ricardo Muñoz, número 5

De 15:05 a 16:00 (aviso nº 19225497)

Calle Manzana del Revellín

Calle Méndez Nuñez, número 5

Plaza de Alcalde Ricardo Muñoz, número 5

Fuente: aviso de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución en el buscador de cortes programados de e-distribución. Las horas son las previstas por la distribuidora.

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