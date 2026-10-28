Red Eléctrica de España ha publicado el precio regulado de la luz (PVPC) en Ceuta para el jueves 29 de octubre de 2026. La hora más cara es la de 20:00 a 21:00, a 39,60 céntimos de euro por kWh (395,97 €/MWh), y la más barata, la de 15:00 a 16:00, a 12,39 céntimos por kWh (123,93 €/MWh).

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Ese día, en Ceuta, la hora más barata fue de 10:00 a 11:00 (0,0661 €/kWh) y la más cara de 19:00 a 20:00. Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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El precio medio del día sube un 7,5 % respecto al miércoles 28 de octubre: pasa de 22,33 a 24,01 céntimos por kWh.

La franja de tres horas seguidas más barata es la de 13:00 a 16:00, con una media de 15,70 céntimos por kWh.

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Precio de la luz en Ceuta hora a hora, jueves 29 de octubre

Hora Céntimos por kWh Tramo 00:00 a 01:00 19,83 Valle 01:00 a 02:00 19,00 Valle 02:00 a 03:00 18,53 Valle 03:00 a 04:00 18,22 Valle 04:00 a 05:00 18,25 Valle 05:00 a 06:00 19,97 Valle 06:00 a 07:00 26,28 Valle 07:00 a 08:00 30,39 Valle 08:00 a 09:00 29,61 Llano 09:00 a 10:00 22,36 Llano 10:00 a 11:00 13,46 Llano 11:00 a 12:00 17,37 Punta 12:00 a 13:00 16,51 Punta 13:00 a 14:00 17,06 Punta 14:00 a 15:00 17,64 Punta 15:00 a 16:00 12,39 Llano · la más barata 16:00 a 17:00 21,32 Llano 17:00 a 18:00 29,41 Llano 18:00 a 19:00 30,26 Llano 19:00 a 20:00 39,35 Punta 20:00 a 21:00 39,60 Punta · la más cara 21:00 a 22:00 37,36 Punta 22:00 a 23:00 35,25 Punta 23:00 a 24:00 26,71 Llano

En Ceuta y Melilla los tramos horarios van una hora más tarde que en la península. El jueves 29 de octubre, la punta es de 11:00 a 15:00 y de 19:00 a 23:00; el llano, de 08:00 a 11:00, de 15:00 a 19:00 y de 23:00 a 24:00, y el valle, de 00:00 a 08:00.

Son los precios del término de energía del PVPC, la tarifa regulada, para Ceuta y Melilla, con peajes y cargos incluidos y sin impuestos. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio es el que figura en tu contrato.

Fuente: REE (Red Eléctrica de España), e·sios, PVPC de Ceuta y Melilla.

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