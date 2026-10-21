La Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución tiene programado un corte de luz el jueves 22 de octubre de 2026, de 14:45 a 16:20, en Paseo Revellín y dos calles más. Abajo están todas las calles y los números de portal que figuran en su aviso.

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Calles y horario previsto

De 14:45 a 16:20 (aviso nº 19225401)

Calle Méndez Nuñez, número 5

Paseo Revellín, números 23 y 25

Plaza de Alcalde Ricardo Muñoz, número 5

Fuente: aviso de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución en el buscador de cortes programados de e-distribución. Las horas son las previstas por la distribuidora.

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