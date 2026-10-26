El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el martes 27 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 03:29 y a las 15:38, y dos bajamares, a las 08:40 y a las 21:12.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el martes 27 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|03:29
|Pleamar
|1,17 m
|08:40
|Bajamar
|0,30 m
|15:38
|Pleamar
|1,19 m
|21:12
|Bajamar
|0,21 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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