El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el martes 27 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 03:29 y a las 15:38, y dos bajamares, a las 08:40 y a las 21:12.

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Pleamar y bajamar en Ceuta el martes 27 de octubre

Hora Marea Altura 03:29 Pleamar 1,17 m 08:40 Bajamar 0,30 m 15:38 Pleamar 1,19 m 21:12 Bajamar 0,21 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

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