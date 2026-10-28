Las farmacias de guardia en Ceuta este jueves, 29 de octubre de 2026, son De la Pinta, Pérez Rubio y Puya C.B., según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Zona Centro

DE LA PINTA (Centro)

Dirección: MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU)

Teléfono: 956 51 23 96

Campo Exterior

PÉREZ RUBIO (Campo Exterior)

Dirección: AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT)

Teléfono: 956 51 47 40

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche)

Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)

Teléfono: 956 50 04 20

Si necesitas un medicamento con receta, lleva la prescripción médica para agilizar la atención, especialmente durante el turno de noche.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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