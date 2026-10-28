Las farmacias de guardia en Ceuta este jueves, 29 de octubre de 2026, son De la Pinta, Pérez Rubio y Puya C.B., según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, viernes 30 de octubre: cubierto y 23 °C
Zona Centro
- DE LA PINTA (Centro)
Dirección: MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU)
Teléfono: 956 51 23 96
Campo Exterior
- PÉREZ RUBIO (Campo Exterior)
Dirección: AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT)
Teléfono: 956 51 47 40
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche)
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)
Teléfono: 956 50 04 20
Si necesitas un medicamento con receta, lleva la prescripción médica para agilizar la atención, especialmente durante el turno de noche.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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