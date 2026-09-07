La heredera al trono arranca el Grado en Ciencias Políticas en el campus de Getafe tras su formación militar, integrada en un aula ordinaria con 40 alumnos y bajo la misma normativa que el resto de los estudiantes

La princesa Leonor ha comenzado este lunes 7 de septiembre sus estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Tras completar su etapa de formación militar durante los últimos tres años, la heredera a la Corona emprende una nueva fase académica en el Grado en Ciencias Políticas, el cual cursará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas situadas en el campus de Getafe.

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La llegada de la Princesa de Asturias al recinto universitario se ha producido alrededor de las 8.50 horas, escasos minutos antes de que diera comienzo la primera sesión de la jornada. Ante la notable expectación mediática congregada en las inmediaciones del recinto desde primeras horas de la mañana, Leonor ha señalado que afronta esta incorporación «con muchas ganas» al ser preguntada por los periodistas sobre sus sensaciones en su primer día de clase.

A su entrada al edificio Adolfo Posada, la princesa ha sido recibida formalmente por la comitiva académica encabezada por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

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Primer día de la Princesa de Asturias en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas.



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Garantía de normalidad en el funcionamiento del campus

Tras el recibimiento inicial, el rector de la UC3M ha ofrecido declaraciones ante los medios de comunicación para detallar cómo se ha desarrollado el primer contacto institucional. Ángel Arias ha explicado que la joven se encontraba «ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros». Asimismo, la máxima autoridad de la universidad ha destacado la determinación de la institución de que la experiencia formativa de la heredera se equipare por completo a la del resto del alumnado, a pesar del carácter excepcional que rodea a su figura.

En este sentido, el responsable de la UC3M ha afirmado que la jornada se desarrollará con «máxima normalidad, como para el resto de estudiantes», reconociendo simultáneamente que el acontecimiento supone una fecha destacada para el centro en el arranque de un curso en el que se incorporan más de 4.000 alumnos de nuevo ingreso. Esta misma política de funcionamiento ordinario se extenderá a la rutina diaria del campus, garantizando el cumplimiento de las normativas comunes en horarios y uso de espacios.

Sin grupos adaptados y con restricción de teléfonos móviles

Entre las normas académicas que regirán la cotidianeidad de la Princesa de Asturias figura la relativa al uso de dispositivos electrónicos. De acuerdo con el reglamento de la Universidad Carlos III, queda prohibido el uso de teléfonos móviles dentro de las aulas, salvo en aquellos supuestos en los que el personal docente lo autorice de forma expresa con fines vinculados a la actividad académica.

Por otro lado, la dirección de la universidad ha confirmado que no se ha articulado un grupo específico ni adaptado para la heredera. La princesa compartirá espacio docente con un grupo formado por unos 40 estudiantes. En esta misma línea, el decano Antonio Descalzo ha precisado que la incorporación de la Princesa de Asturias no ha conllevado ningún tipo de selección previa o diferencial respecto a los compañeros de aula ni en la asignación del claustro del profesorado.