El SC Freiburg se impuso al 1. FC Heidenheim por 2-1 este domingo, 19 de abril de 2026, en un partido de Bundesliga marcado por la pegada local y la reacción tardía del conjunto visitante. J. Manzambi abrió el marcador antes del descanso y M. Eggestein cerró la cuenta en el tramo final, mientras que B. Zivzivadze puso el 1-2 en el 58’. Con este resultado, el Freiburg refuerza su competitividad en la tabla y certifica la importancia de no perdonar en momentos clave.

Desde el inicio, el encuentro mostró una dinámica intensa, con el Freiburg buscando progresar por dentro y el Heidenheim intentando sostener el tipo a base de organización y llegadas puntuales. La primera claridad llegó en forma de gol: en el 24’, J. Manzambi culminó una acción que desniveló el partido a favor de los locales. No fue solo un tanto: fue el primer aviso de una noche donde el Freiburg quería imponer condiciones.

Goles y momentos del partido

24’ : SC Freiburg 1-0 | J. Manzambi

: | 58’ : 1. FC Heidenheim 1-1 | B. Zivzivadze

: | 83’: SC Freiburg 2-1 | M. Eggestein

Tras el 1-0, el Freiburg administró con criterio sin renunciar a atacar. El Heidenheim, por su parte, intentó acelerar el ritmo para recuperar terreno, pero le costó encontrar continuidad en la creación. Aun así, el partido no se rompió antes del descanso: el visitante se mantuvo cerca y el Freiburg no terminó de sentenciar. Esa falta de segundo gol obligó a los locales a mantener el foco para sostener la ventaja.

La reacción del Heidenheim y el golpe final del Freiburg

La segunda parte comenzó con intensidad y con el Heidenheim más decidido a buscar el empate. El premio llegó en el 58’: B. Zivzivadze aprovechó el momento para poner el 1-1. El tanto cambió el guion y encendió el tramo final, porque el Freiburg ya no podía controlar el partido con la misma comodidad.

Pero el Freiburg no se descompuso. Respondió con determinación y volvió a disputar los duelos, sobre todo en el centro del campo, donde la batalla se hizo más física y menos pensada. En ese contexto, las transiciones del conjunto local fueron decisivas: cada recuperación tenía el potencial de convertirse en amenaza. El Heidenheim, en cambio, fue alternando buenas intenciones con desajustes propios del vaivén del marcador.

El desenlace llegó con un gol de los que marcan el partido. En el 83’, M. Eggestein estableció el 2-1 definitivo. Fue un tanto que llegó en el momento justo, cuando el Heidenheim empezaba a acumular energía para buscar el empate definitivo. El Freiburg, entonces, ganó en control y cerró la historia con una gestión más madura de la ventaja.

Análisis breve: eficacia y gestión

La diferencia entre ambos equipos se resumió en una palabra: eficacia. El Freiburg consiguió convertir sus momentos en goles, primero con la precisión de Manzambi y luego con la sentencia de Eggestein. El Heidenheim, pese a encontrar el empate parcial gracias a Zivzivadze, no logró sostener el empuje el tiempo suficiente como para forzar el 2-2.

En términos tácticos, el Freiburg mostró un plan claro: atacar con intención sin exponerse en exceso y, cuando el partido se igualó tras el 58’, responder con ritmo y orden. El Heidenheim, por su lado, peleó y tuvo una reacción válida, pero le faltó profundidad para convertir la presión en oportunidades claras durante los minutos decisivos.

Cierre

El 2-1 le deja al Freiburg tres puntos con sabor a continuidad y, sobre todo, con una lectura positiva: cuando el partido se rompe, el equipo es capaz de hacerlo con criterio. Para el 1. FC Heidenheim, queda el aprendizaje de no dilatar demasiado la respuesta y de sostener el nivel tras recortar distancias. Lo que está claro es que este domingo, en Bundesliga, el Freiburg supo esperar su momento y aprovecharlo.