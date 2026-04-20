La previsión de AEMET para Ceuta este lunes, 20 de abril de 2026 dibuja un día nuboso y de temperaturas muy templadas. Las máximas alcanzan 20°C y las mínimas se quedan en 15°C, con sensaciones térmicas que acompañan, entre 15°C y 20°C.
En cuanto a las condiciones ambientales, la humedad relativa se mueve entre 65% y un valor máximo de 95%, lo que ayuda a mantener el ambiente cargado durante gran parte de la jornada. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%. El viento sopla del Este (E) a 10 km/h, un ritmo moderado que puede notarse en la costa.
Previsión para los próximos días
- Martes (21/04): máxima de 20°C y mínima de 15°C. Cielo cubierto. Viento del Este (E) a 10 km/h.
- Miércoles (22/04): máxima de 22°C y mínima de 15°C. Predominio de poco nuboso. Viento del Centro (C) a 0 km/h.
- Jueves (23/04): máxima de 20°C y mínima de 15°C. El parte figura con un valor de cielo no especificado y con viento no indicado (aparece “viento km/h”).
Resumen del día en Ceuta
- Cielo: Nuboso.
- Temperaturas: 20°C de máxima y 15°C de mínima.
- Sensación térmica: entre 20°C y 15°C.
- Humedad: 65% mínimo y 95% máximo.
- Viento: del Este (E) a 10 km/h.
- Precipitación: 0%.
- Índice UV máximo: 8.
Recomendaciones
- Con UV máximo 8, conviene protegerse del sol si sales durante las horas centrales del día, aunque el cielo esté nuboso.
- La combinación de humedad alta y nubosidad puede dar sensación de ambiente cargado: hidrátate y ajusta la ropa a un día fresco-templado (15–20°C).
- Como no hay lluvia prevista (0%), puedes planificar actividades al aire libre sin depender de paraguas; aun así, el viento del Este puede hacer que se note algo más la brisa.