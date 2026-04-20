La previsión de AEMET para Ceuta este lunes, 20 de abril de 2026 dibuja un día nuboso y de temperaturas muy templadas. Las máximas alcanzan 20°C y las mínimas se quedan en 15°C, con sensaciones térmicas que acompañan, entre 15°C y 20°C.

En cuanto a las condiciones ambientales, la humedad relativa se mueve entre 65% y un valor máximo de 95%, lo que ayuda a mantener el ambiente cargado durante gran parte de la jornada. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%. El viento sopla del Este (E) a 10 km/h, un ritmo moderado que puede notarse en la costa.

Previsión para los próximos días

Martes (21/04): máxima de 20°C y mínima de 15°C. Cielo cubierto . Viento del Este (E) a 10 km/h .

máxima de 20°C y mínima de 15°C. Cielo . Viento del a . Miércoles (22/04): máxima de 22°C y mínima de 15°C. Predominio de poco nuboso . Viento del Centro (C) a 0 km/h .

máxima de 22°C y mínima de 15°C. Predominio de . Viento del a . Jueves (23/04): máxima de 20°C y mínima de 15°C. El parte figura con un valor de cielo no especificado y con viento no indicado (aparece “viento km/h”).

Resumen del día en Ceuta

Cielo: Nuboso.

Nuboso. Temperaturas: 20°C de máxima y 15°C de mínima.

20°C de máxima y 15°C de mínima. Sensación térmica: entre 20°C y 15°C.

entre 20°C y 15°C. Humedad: 65% mínimo y 95% máximo.

65% mínimo y 95% máximo. Viento: del Este (E) a 10 km/h.

del Este (E) a 10 km/h. Precipitación: 0%.

0%. Índice UV máximo: 8.

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