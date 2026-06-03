El club blanco rompe moldes en su nueva equipación de local, combinando detalles en verde oscuro y rosa por primera vez en su historia.

Madrid — El Real Madrid ya tiene nueva piel. En plenos movimientos institucionales por las elecciones del club, la entidad madridista ha hecho oficial a través de sus redes sociales el diseño de la primera equipación que vestirán sus futbolistas durante la próxima temporada 2026/2027.

La elástica confirma los detalles que ya se habían avanzado en las primeras filtraciones, destacando por una combinación cromática inédita en la historia del club de Chamartín.

Un diseño vanguardista con «toque rosa» y guiños a la corona

Por primera vez, el conjunto blanco lucirá dos colores secundarios sobre su tradicional fondo blanco. La publicidad principal adopta un tono verde oscuro, color que también remata el cuello y el final de las mangas. Por su parte, las icónicas tres rayas de Adidas añaden, según la marca deportiva, «un inesperado toque de color rosa, conectando la camiseta con la identidad visual de la temporada y aportando energía al conjunto».

Lejos de ser lisa, la tela presenta un patrón gráfico texturizado en forma de cuadros, un relieve que también se traslada al interior de las letras del patrocinador principal.

«Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora», reza el comunicado oficial del Real Madrid.

A nivel técnico, Adidas ha incorporado su tecnología de última generación para maximizar el flujo de aire, optimizando el rendimiento de los jugadores en la élite.

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El video oficial de lanzamiento no solo ha servido para presentar la prenda, sino también para dejar importantes lecturas sobre la confección de la plantilla del próximo año. En el ‘spot’ aparecen figuras clave como Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni, Brahim Díaz, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Sin embargo, los focos se han centrado en dos nombres propios de la línea defensiva: