El Valencia Basket ya conoce de forma oficial las fechas, los horarios y los canales de televisión para su eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa, donde se enfrentará al Surne Bilbao Basket. La serie eliminatoria, programada al mejor de tres partidos, se iniciará este miércoles, 3 de junio, con la disputa del primer encuentro en las instalaciones del equipo taronja. El segundo compromiso liguero se trasladará a territorio vizcaíno el viernes, 5 de junio, mientras que, en caso de resultar necesario un tercer choque de desempate, este se resolverá el domingo, 7 de junio, regresando la condición de local al Valencia Basket.

El equipo dirigido por Pedro Martínez afronta esta fase decisiva del campeonato nacional después de encadenar tres victorias consecutivas en el tramo final de la fase regular. Este rendimiento posterior al balance de la Final Four ha permitido a la plantilla valenciana asegurar la segunda posición de la tabla clasificatoria y, por consiguiente, el factor cancha a su favor tanto para el cruce de cuartos de final como para unas hipotéticas semifinales. El rendimiento del bloque taronja ante su afición se ha consolidado como uno de sus principales argumentos deportivos, habiendo cedido únicamente tres derrotas en el Roig Arena a lo largo de toda la temporada regular.

En el plano individual, el Valencia Basket encara el duelo frente al Surne Bilbao Basket con el aliciente de la reciente distinción otorgada a Jean Montero. El jugador exterior dominicano ha sido seleccionado por la competición para formar parte del Mejor Quinteto de la Liga Endesa de la temporada 2025-26. Con este nombramiento, Montero se posiciona como el primer integrante de la historia del club valenciano que repite dicho reconocimiento de manera consecutiva en dos temporadas. La inclusión del exterior representa la octava ocasión en la que un profesional del Valencia Basket se sitúa entre los cinco jugadores más destacados de la liga regular desde la instauración del galardón. Este hito individual se suma a una campaña donde el dominicano ya ha obtenido el Rising Star de la EuroLeague, la designación como miembro del Primer Equipo ideal de la máxima competición continental y el galardón de MVP de los Playoffs de la EuroLeague.

El primer partido de la serie de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Surne Bilbao Basket se celebrará este miércoles, 3 de junio, a partir de las 19:00 horas en la pista valenciana. La retransmisión televisiva en directo del encuentro se podrá seguir a través de las plataformas DAZN, Movistar Plus+ y Orange.

El segundo enfrentamiento de la eliminatoria se desarrollará el viernes, 5 de junio, fijado igualmente a las 19:00 horas, actuando en esta ocasión el Surne Bilbao Basket en condición de equipo local. La cobertura televisiva para este segundo choque se mantendrá asignada de manera conjunta a las pantallas de DAZN, Movistar Plus+ y Orange.