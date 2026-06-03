La escudería de Silverstone presenta una decoración con vinilos especiales inspirados en la minería que alternarán sus tonalidades en cada curva del Principado.

Montecarlo — Las calles del Principado de Mónaco no solo serán el escenario de la sexta cita del Mundial de Fórmula 1, sino también el escaparate de una de las propuestas estéticas más revolucionarias de los últimos años. Aston Martin ha anunciado de forma oficial el lanzamiento de una decoración especial y exclusiva para el AMR26, calificada por el propio equipo como «una de las decoraciones de F1 más ambiciosas visualmente hasta la fecha».

El monoplaza de la escudería británica mantendrá su característico verde de carreras, pero incorporará un innovador patrón de hexágonos en el morro, los pontones y la cubierta del motor. La gran novedad radica en el uso de un vinilo especial que cambia constantemente de color en función del ángulo de visión y de la luz, dotando al coche de un dinamismo visual sin precedentes en la parrilla.

«De las rocas a los circuitos»: Inspiración minera y tecnología hiperdeportiva

Este rompedor diseño nace de la colaboración estratégica con Maaden, la mayor compañía minera y metalúrgica de Oriente Medio. Bajo el lema de la campaña ‘De las rocas a los circuitos’, el patrón geométrico busca simbolizar la transformación de los minerales en bruto hasta convertirse en piezas de ingeniería de alto rendimiento para la F1.

Los ingenieros estéticos se han inspirado en la tecnología de pintura utilizada en algunos de los hiperdeportivos más exclusivos de la marca, como el Valour o el Valhalla (famosos por su acabado «Rojo Andrómeda»). En el caso del monoplaza, se han integrado destellos metalizados que evocan los materiales con los que trabaja su socio saudí:

Oro y Cobre

Aluminio e Hierro

«El acabado evoluciona constantemente curva a curva, presentando un tono al entrar y uno completamente diferente al salir», explican desde el equipo de Silverstone, prometiendo un espectáculo visual único en zonas tan icónicas como Loews o la zona de la Piscina.

Un bálsamo estético ante un fin de semana complejo

Más allá del impacto visual, en el garaje de Aston Martin impera la cautela en el plano puramente deportivo. La nueva normativa técnica y la gestión de la energía complican las cosas en un trazado tan urbano y ratonero.

Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, ya ha advertido que en la F1 actual «ya no hay pistas fáciles y difíciles» debido a la extrema complejidad de los mapas de energía en todos los circuitos. Aunque el motorista confía en exprimir la manejabilidad del coche para arañar décimas al cronómetro, el equipo asume que recortar distancias con el grupo de cabeza en Mónaco será una tarea mayúscula. Al menos, el AMR26 ya se ha asegurado ser el centro de todas las miradas.