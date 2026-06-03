El Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz se convierte este miércoles, 3 de junio, en el escenario del arranque de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26. Baskonia y Joventut Badalona se miden en un duelo a todo o nada donde ambos conjuntos inician su camino definitivo con el objetivo de alcanzar el título de la máxima competición del baloncesto nacional. El encuentro, que reúne a dos de las plantillas más competitivas del campeonato, decidirá las opciones de acceder a la siguiente ronda de las eliminatorias por el campeonato de la acb.

El partido entre el Baskonia y el Joventut Badalona se disputará a las 21:00 horas (horario peninsular) y se podrá seguir en directo en España a través de la plataforma DAZN.

El equipo dirigido por Paolo Galbiati afronta esta fase de la temporada tras consolidar una destacada trayectoria en la fase regular, donde finalizó en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Con un balance de 25 victorias y 9 derrotas, el conjunto taronja concluyó empatado en la clasificación con el Valencia Basket y el UCAM Murcia. El Baskonia, que ya se proclamó campeón en la última edición de la Copa del Rey acb, aspira ahora a completar el doblete nacional sumando el trofeo de la Liga Endesa a sus vitrinas aprovechando la ventaja de competir en su feudo en este inicio de la serie.

Por su parte, el Joventut Badalona acude a la cita de cuartos de final en la sexta posición de la Liga Endesa. La escuadra catalana certificó su presencia en los playoffs con un registro de 22 triunfos y 12 partidos perdidos durante la competición regular. El bloque verdinegro, liderado por la veteranía y el talento de Ricky Rubio, llega a Vitoria avalado por un notable tramo final de temporada, en el cual ha acreditado el potencial deportivo de su plantilla para batir a cualquier oponente en las eliminatorias directas.