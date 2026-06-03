El astro argentino sucede en el palmarés a la tenista Serena Williams. El jurado ensalza de forma unánime su deslumbrante talento, su comportamiento ejemplar y su constante labor solidaria.

OVIEDO, 3 de junio de 2026 — El futbolista argentino Lionel Messi ha sido galardonado este miércoles con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado del certamen ha querido reconocer una de las trayectorias más brillantes y laureadas en la historia de la actividad física global, destacando una influencia que sobrepasa las líneas del terreno de juego y que ha marcado de manera indeleble toda una época en el balompié contemporáneo.

Messi, quien actualmente cuenta con 38 años de edad, toma el testigo en el palmarés histórico del premio de manos de la legendaria tenista estadounidense Serena Williams, distinguida en la pasada edición. Con este galardón, inscribe su nombre en una selecta nómina internacional en la que ya figuran leyendas de la talla de Rafael Nadal, Carolina Marín y la nadadora paralímpica Teresa Perales, quien precisamente ejerció como presidenta del jurado encargado de emitir el fallo.

Un palmarés inigualable en la historia del fútbol

El reconocimiento institucional viene a coronar un expediente profesional difícilmente imitable. Forjado inicialmente en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona tras su llegada desde Argentina, se convirtió en el epicentro absoluto de la etapa más exitosa de la escuadra azulgrana. En el Camp Nou acumuló una ingente cantidad de entorchados que incluye 10 ligas españolas, 7 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones de la UEFA, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España.

Tras su ciclo en la capital catalana, su vitrina de trofeos continuó expandiéndose en las filas del Paris Saint-Germain (PSG), escuadra con la que obtuvo dos campeonatos de liga y una copa. En la actualidad, Messi milita en las filas del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), franquicia estadounidense donde ya ha logrado sumar a sus registros personales una liga norteamericana, una Copa de la Liga y la Supporters’ Shield.

La indiscutible cúspide de su carrera internacional llegó en el invierno de 2022, momento en el que comandó a la selección de Argentina hacia la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, obteniendo el único gran cetro que faltaba en su dilatada trayectoria. A dicho éxito sumó la consecución de dos ediciones de la Copa América, consolidando un liderazgo absoluto al frente de la albiceleste.

En la vertiente estrictamente individual, los méritos de Lionel Messi resultan igualmente abrumadores: es el máximo poseedor histórico de Balones de Oro, con un total de ocho galardones, además de ostentar múltiples distinciones como mejor jugador del mundo y haber sido condecorado con el Premio Laureus al mejor deportista del año.

Los valores humanos detrás del mito deportivo

Más allá de las estadísticas, el tribunal ha fundamentado su decisión en el perfil humano del futbolista. En el texto definitivo del fallo emitido en Oviedo, el jurado ha enfatizado de manera explícita que, junto a su «deslumbrante talento» y su «excepcional trayectoria deportiva», sobresale de forma rotunda su «formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos».

Los evaluadores concluyeron que el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del balompié se ha hecho acreedor del respeto y la admiración unánime del deporte internacional gracias a «su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo».

El excelso tribunal encargado de la deliberación de esta edición ha estado integrado por figuras de renombre del periodismo y la gestión deportiva, tales como José Félix Díaz (director editorial de AS), Paloma del Río, Juan Ignacio Gallardo, Teresa Bernadas, Joaquín Folch-Rusiñol, Andrea Fuentes, Patricia García, Santi Nolla, Jennifer Pareja, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.