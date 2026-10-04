Kissy Chandiramani, vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta, ha sido galardonada con un reconocimiento destacado en los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino celebrados en Almería.

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Este premio se otorga en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y su significativa aportación en áreas clave como la diversificación económica, la innovación y la transformación digital de la ciudad autónoma.

Chandiramani ha resaltado la importancia de fomentar un entorno favorable para el emprendimiento y el desarrollo de nuevas iniciativas que impulsen la economía local de Ceuta.

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La consecución de este galardón pone de manifiesto el compromiso del Gobierno ceutí por avanzar en la modernización y adaptación a las demandas del siglo XXI, promoviendo una economía más competitiva y diversificada.

El evento, que recibió a destacadas figuras del mundo empresarial y político, sirvió como plataforma para visibilizar el papel de la mujer en el ámbito del emprendimiento y liderazgo.

Con este reconocimiento, Kissy Chandiramani se posiciona como un referente en la transformación económica de Ceuta, inspirando a futuras generaciones de emprendedores en la ciudad.