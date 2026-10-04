Las nóminas de los trabajadores incorporarán desde el 1 de enero de 2027 un nuevo incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización que aumentará ligeramente la cantidad destinada a la Seguridad Social.

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Los trabajadores verán un pequeño cambio en sus nóminas a partir del 1 de enero de 2027. El motivo será el nuevo incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización incluida en la reforma del sistema público de pensiones que aumentará la aportación destinada a la Seguridad Social.

El cambio está recogido en el Real Decreto-ley 2/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que estableció un calendario progresivo para elevar esta cotización durante los próximos años.

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El MEI comenzó a aplicarse en 2023 y se reparte entre empresa y trabajador, aunque la mayor parte corresponde al empleador. Su objetivo es reforzar los recursos del sistema de pensiones ante el aumento previsto del número de jubilaciones en los próximos años.

Cuánto subirá el descuento del MEI en 2027

Durante 2026, el MEI supone un 0,90% de la base de cotización. De ese porcentaje, la empresa asume un 0,75% y el trabajador un 0,15%.

A partir del 1 de enero de 2027, la cotización total aumentará hasta el 1%. La empresa asumirá un 0,83% y la parte correspondiente al trabajador subirá hasta el 0,17%.

Para los empleados, el incremento será de 0,02 puntos porcentuales respecto al año anterior. Aunque la diferencia será pequeña en términos económicos, supondrá un descuento ligeramente mayor en la nómina si se mantienen iguales el resto de conceptos.

Este cambio no implica una reducción del salario bruto, sino un aumento de la cantidad que se destina a la Seguridad Social.

Cuánto más pagará un trabajador en la nómina

La cantidad dependerá de la base de cotización de cada empleado. Por ejemplo, con una base mensual de 1.500 euros, la aportación del trabajador al MEI pasará de 2,25 euros en 2026 a 2,55 euros en 2027, una diferencia de 30 céntimos al mes.

Para una base de cotización de 2.000 euros, el importe pasará de 3 euros a 3,40 euros mensuales. Con una base de 2.500 euros, el aumento será de 50 céntimos, mientras que con una base de 3.000 euros la diferencia alcanzará los 60 céntimos al mes.

La variación será reducida y no significa necesariamente que la nómina final de enero de 2027 sea inferior a la del año anterior, ya que otros factores como una subida salarial, cambios en el IRPF u otros conceptos pueden modificar el resultado final.

El MEI seguirá aumentando en los próximos años

El incremento previsto para 2027 forma parte del calendario establecido en la reforma de las pensiones. La cotización continuará aumentando en los siguientes ejercicios.

En 2028 alcanzará un porcentaje conjunto del 1,10%, con un 0,92% asumido por la empresa y un 0,18% por el trabajador. En 2029 llegará al 1,20%, repartido entre un 1% a cargo de la empresa y un 0,20% del empleado.

Según la planificación actual, desde 2030 y hasta 2050 el MEI se mantendrá en ese 1,20%.

Por tanto, el cambio que llegará a las nóminas en enero de 2027 no es una nueva medida aprobada para ese año, sino una subida ya prevista dentro del calendario de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.