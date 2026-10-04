El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, asistirá el lunes a la entrega de la Medalla de Honor de València, distinción otorgada por el Ayuntamiento de la capital del Turia a Ceuta.

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Este acto se enmarca dentro de los Honores y Distinciones que se celebran con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, un evento que destaca la colaboración y el reconocimiento entre comunidades autónomas.

Antes de recibir esta importante medalla, Vivas tendrá una audiencia con el presidente de la Generalitat Valenciana en el Palau, donde se espera que se aborden temas relevantes para ambas regiones.

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La Medalla de Honor simboliza no solo el reconocimiento a Ceuta, sino también el estrechamiento de los lazos culturales y sociales con València.

El evento destaca la importancia de la conexión entre Ceuta y otras comunidades, lo que puede abrir puertas a futuras colaboraciones y proyectos en común.

La ceremonia será un momento significativo que pondrá de relieve el compromiso de ambas ciudades con el desarrollo y la cooperación.