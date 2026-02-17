El paro de facultativos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad colapsa la asistencia en varias comunidades autónomas. Andalucía reporta más de 59.000 cancelaciones y las regiones gobernadas por el PP urgen a la ministra Mónica García a retomar la negociación.

La segunda jornada de la huelga nacional de médicos ha profundizado el impacto sobre el sistema sanitario español, dejando un balance de miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas y citas médicas canceladas. Los paros, convocados por el comité de huelga en repulsa al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, están provocando graves estragos asistenciales pese al establecimiento de servicios mínimos.

La movilización, que cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Metges de Catalunya, AMYTS y el Sindicato Médico Andaluz, entre otros, tiene como objetivo presionar al departamento que dirige Mónica García. La tensión asistencial es especialmente crítica en regiones como Andalucía, donde se han cancelado más de 59.200 consultas y operaciones, y en Baleares, con 2.162 consultas de Atención Primaria suspendidas.

Impacto desigual por autonomías

Las consejerías de salud de las distintas regiones han comenzado a ofrecer datos que reflejan la magnitud del bloqueo. En Aragón, la huelga ha obligado a posponer cerca de 200 intervenciones quirúrgicas, mientras que en Cantabria, el Hospital de Valdecilla ha visto cómo se detenía la actividad en 23 quirófanos.

Más allá del perjuicio directo a los pacientes, el impacto económico empieza a ser millonario. La Comunidad de Madrid sitúa las pérdidas en cinco millones de euros, mientras que Andalucía eleva la factura hasta los 38 millones. Esta situación ha llevado a los barones autonómicos del Partido Popular a exigir al Gobierno central que «reconduzca» de inmediato las conversaciones con los sindicatos, rotas desde finales del año pasado.

Un calendario de protestas hasta junio

El conflicto amenaza con cronificarse en el calendario sanitario. Según el plan trazado por el comité de huelga —que integra también al Sindicato Médico de Euskadi y a O’MEG en Galicia—, los paros se repetirán durante una semana completa cada mes hasta el próximo junio.

Los sindicatos médicos mantienen su pulso contra el Ministerio, exigiendo una reforma del Estatuto Marco que recoja sus reivindicaciones profesionales. Por su parte, las comunidades autónomas advierten de que el sistema no podrá soportar esta presión recurrente sin que se alivie la tensión mediante un acuerdo negociado que evite la parálisis de los niveles asistenciales y el incremento desmedido de las listas de espera.