El sindicato CSIF ha solicitado la creación de un centro de salud alternativo en Ceuta. Esta demanda surge tras la reciente orden de INGESA, que asigna pacientes a cupos que ya están cerrados.

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La medida impuesta por INGESA afecta a las consultas de Medicina de Familia y Pediatría, lo que podría tener repercusiones significativas en la atención sanitaria de los ceutíes.

CSIF ha expresado su preocupación por la saturación que ya presenta la Atención Primaria en la ciudad. La decisión de cerrar cupos y redistribuir pacientes puede aumentar aún más la presión sobre un sistema que ya enfrenta desafíos importantes.

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En este contexto, el sindicato exige que se abran nuevos recursos que puedan garantizar una atención adecuada a los ciudadanos, evitando el colapso del servicio sanitario.

La situación actual genera inquietud entre los residentes, quienes temen que la calidad de la atención médica se vea comprometida debido a ciertas decisiones administrativas.

CSIF espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para resolver esta problemática y garantizar un acceso adecuado a la atención sanitaria para todos los ciudadanos de Ceuta.