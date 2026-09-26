La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una petición urgente para la apertura de un centro de salud alternativo en Ceuta, con el objetivo de mitigar el grave colapso que enfrenta la Atención Primaria en la ciudad.

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Esta solicitud surge tras una instrucción interna emitida por la Dirección Médica del Ingesa, que establece la asignación de pacientes inmigrantes entre las consultas de los centros sanitarios ya existentes. Según denuncia CSIF, dicha medida implica la inclusión de usuarios en cupos médicos abiertos y también en aquellos que ya se encontraban cerrados, lo que podría agravar la saturación de servicios para la población local.

El sindicato recapitula que ya expresó sus preocupaciones sobre este asunto el pasado 13 de septiembre, solicitando formalmente la creación de una infraestructura sanitaria adicional que pudiera servir a las crecientes necesidades de atención médica en la ciudad. Este requerimiento se apoyaba en los informes del mando único que gestiona la crisis en Ceuta.

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Sin embargo, la respuesta de la administración sanitaria se ha limitado a designar la distribución de nuevas cartillas entre los centros existentes, dejando de lado la solicitud de un nuevo centro de salud que haga frente a la crisis.

CSIF también ha criticado la reciente circular del Ingesa al considerar que socava los límites de seguridad asistencial establecidos para asegurar una atención médica digna. Esta nueva directriz está llevando a los profesionales, cuyos agendas ya están saturadas, a asumir un número desmedido de pacientes en sus consultas.

Las especialidades más afectadas por esta sobrecarga asistencial son Pediatría y Medicina de Familia. En Pediatría, se incorporan nuevos pacientes en consultas que ya arrastran una falta histórica de médicos en Ceuta. En Medicina de Familia, la directriz obliga a aceptar pacientes en cupos que ya habían superado los máximos recomendados.

CSIF ha calificado de inaceptable la estrategia de sobrecargar las consultas existentes sin proporcionar más recursos ni personal. Por ello, ha anunciado que exigirá explicaciones en los foros de negociación y llevará a cabo un seguimiento riguroso de los efectos de esta medida. Se prestará especial atención tanto al impacto laboral en los sanitarios de Atención Primaria como a las largas esperas que enfrentarán los pacientes en Ceuta.