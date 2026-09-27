La Guardia Civil ha decidido intensificar la vigilancia en la ciudad de Ceuta ante el notable aumento en el número de salidas de pateras que intentan alcanzar clandestinamente la costa de Cádiz.

Lee tambien: La Guardia Civil intercepta 5 embarcaciones con inmigrantes en Ceuta

Este refuerzo en la vigilancia responde a la creciente presión ejercida por los miles de migrantes irregulares que todavía permanecen en la ciudad autónoma, en busca de oportunidades en la Península.

A medida que las condiciones en Ceuta se vuelven más complejas, las autoridades locales se ven obligadas a implementar medidas adicionales para controlar la situación migratoria en la región.

Lee tambien: La Guardia Civil intercepta 15 inmigrantes que huían de Ceuta

Las salidas en patera incrementan a medida que se acerca el final del verano, lo que suele ser un patrón habitual en los meses de otoño en esta zona del Mediterráneo.

La Guardia Civil está en estado de alerta y coordina sus esfuerzos con otros cuerpos de seguridad para prevenir cualquier tragedia en alta mar y garantizar la seguridad de los migrantes y de la población local.

Las autoridades han instado a la población a estar atenta y colaborar con los equipos de seguridad para abordar esta crisis migratoria que afecta a la ciudad.