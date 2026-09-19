Los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Saiz han presentado un balance del reciente operativo en Ceuta, donde se han trasladado un total de 1.700 inmigrantes.

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Ambos responsables gubernamentales han asegurado que el proceso de traslado se ha desarrollado «sin incidentes relevantes», poniendo de manifiesto la eficacia de la operación.

Además, Torres y Saiz han vinculado este operativo con la recuperación de la «normalidad» en la ciudad autónoma, tras los recientes episodios relacionados con la crisis migratoria.

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En este sentido, se ha adelantado que la mayoría de los inmigrantes trasladados serán objeto de devoluciones masivas a sus países de origen.

Este operativo forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno para gestionar de manera adecuada la situación en la frontera de Ceuta.

Las autoridades locales consideran que estas medidas son necesarias para restablecer el orden y la seguridad en la región.