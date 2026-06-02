La Selectividad 2026 comienza a convertirse en la principal preocupación de miles de estudiantes de Bachillerato que aspiran a cursar un grado universitario durante el próximo curso académico. Ante la proximidad del mes de junio, los alumnos ultiman su preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una evaluación cuya nota final se calcula sumando el 60% del expediente académico obtenido en Bachillerato y el 40% de la media de las calificaciones de los exámenes de la propia Selectividad. Para que dicho promedio resulte válido, es obligatorio alcanzar una nota mínima de 4 en la fase correspondiente, mientras que el aprobado general de la prueba se sitúa en los 5 puntos sobre 10, pudiendo llegar la calificación máxima hasta los 14 puntos a través de las materias opcionales.

En las mismas fechas en que más de 300.000 estudiantes se disponen a afrontar las pruebas de la PAU, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha hecho pública la decimotercera edición de su ranking universitario. Este informe pormenorizado analiza un total de 84 instituciones de educación superior y 3.909 titulaciones en todo el territorio nacional. Durante este año 2026, las universidades que han resultado mejor valoradas dentro de esta clasificación institucional incluyen a la Universidad de Navarra, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Ramon Llull (URL), la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad Rovira i Virgili (URV).

Estructura y criterios de evaluación de la PAU

La Selectividad de 2026 conserva el mismo formato organizativo empleado en el ejercicio anterior. Aunque no se establece un examen único e idéntico para todo el país, las pruebas mantienen una estructura común, compartiendo características básicas, criterios generales de evaluación y normas homogéneas de corrección. No obstante, corresponde de manera directa a cada comunidad autónoma concretar los contenidos definitivos, las particularidades específicas y los criterios aplicados para la corrección de los ejercicios en su respectivo territorio.

En el marco de estos criterios, aspectos formales de la redacción como la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, el uso léxico y la ortografía, además de la presentación general del ejercicio, poseen un peso directo en el resultado final. La valoración de estos elementos de escritura supone, como mínimo, un 10% de la nota asignada en cada pregunta o tarea que requiera el desarrollo de un texto escrito.

Las materias de examen se organizan en dos bloques diferenciados:

📌 Fase de acceso: De carácter estrictamente obligatorio para todos los alumnos, comprende los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II; Historia de España o Historia de la Filosofía; Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria ligada a la modalidad cursada en el segundo curso de Bachillerato, con la salvedad de aquellas comunidades autónomas que disponen de una lengua cooficial propia, donde se añade dicho examen.

De carácter estrictamente obligatorio para todos los alumnos, comprende los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II; Historia de España o Historia de la Filosofía; Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria ligada a la modalidad cursada en el segundo curso de Bachillerato, con la salvedad de aquellas comunidades autónomas que disponen de una lengua cooficial propia, donde se añade dicho examen. 📌 Fase de admisión: De participación voluntaria, está diseñada para que el alumnado pueda mejorar su puntuación global. Los estudiantes pueden examinarse de hasta tres materias adicionales y tienen la opción de incluir una segunda lengua extranjera.

La elección de la materia específica obligatoria se determina según la modalidad de Bachillerato escogida por el alumno:

🔬 Ciencias y Tecnología: El alumnado debe optar entre la asignatura de Matemáticas o bien Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

El alumnado debe optar entre la asignatura de Matemáticas o bien Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 📜 Humanidades y Ciencias Sociales: Las opciones de examen se dividen entre Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Latín.

Las opciones de examen se dividen entre Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Latín. 📐 Bachillerato General: La materia específica fijada de forma obligatoria es Ciencias Generales.

La materia específica fijada de forma obligatoria es Ciencias Generales. 🎨 Bachillerato Artístico (vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño): Es de obligado cumplimiento examinarse de la asignatura de Dibujo Artístico.

Es de obligado cumplimiento examinarse de la asignatura de Dibujo Artístico. 🎵 Bachillerato Artístico (vía de Música y Artes Escénicas): El estudiante debe seleccionar su examen entre Análisis Musical o Artes Escénicas.

Porcentaje de preguntas competenciales por asignatura

La distribución técnica de los ejercicios por asignaturas para este año 2026 estipula que en Lengua Castellana y Literatura II, así como en Filosofía, al menos el 70% de las preguntas planteadas deben poseer un carácter competencial. En la materia de Historia del Arte, este índice varía en una horquilla situada entre el 80% y el 100% del total del examen, mientras que en Historia de España el porcentaje se fija entre el 50% y el 100%.

Para las asignaturas de Geografía o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, el suelo mínimo establecido por la normativa es del 50%. En el caso de Biología, el peso de las preguntas de índole competencial representará entre el 40% y el 50% de la prueba escrita. Por su parte, la asignatura de Matemáticas II fija un porcentaje del 25% para este año 2026, con la previsión de que pueda alcanzar un mínimo regulado del 40% en los próximos cursos académicos.

El valor de estas materias difiere notablemente en función de la carrera universitaria que se pretenda cursar, dado que no ponderan de igual manera para todos los grados. A modo de ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, la asignatura de Biología puede aportar un incremento de hasta dos puntos para ingresar en el grado de Farmacia al aplicar una ponderación de 0,2. Sin embargo, esa misma materia suma un único punto en el caso de optar al grado de Economía al contar con una ponderación de 0,1, y no añade ninguna puntuación (ponderación 0) si el estudiante solicita el acceso al grado de Filosofía.

Calendario de la convocatoria ordinaria de junio

Las fechas asignadas por los diferentes distritos universitarios para la realización de los exámenes correspondientes a la convocatoria ordinaria de la PAU se distribuyen de la siguiente manera a lo largo del mes de junio:

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🗓️ Comunidad de Madrid: 1, 2, 3 y 4 de junio.

1, 2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Andalucía: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Aragón: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Ceuta y Melilla: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Asturias: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Cantabria: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Castilla y León: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Comunidad Valenciana: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Extremadura: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Galicia: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Baleares: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ La Rioja: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Murcia: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Navarra: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ País Vasco: 2, 3 y 4 de junio.

2, 3 y 4 de junio. 🗓️ Canarias: 2, 3, 4 y 5 de junio.

2, 3, 4 y 5 de junio. 🗓️ Castilla-La Mancha: 8, 9 y 10 de junio.

8, 9 y 10 de junio. 🗓️ Cataluña: 9, 10 y 11 de junio.

Fechas de la convocatoria extraordinaria

Para aquellos alumnos que deban concurrir a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso, el calendario oficial sitúa los exámenes entre los meses de junio, julio y septiembre, dependiendo de la regulación de cada comunidad: