La jornada de este martes en Roland Garros concentra la atención del tenis internacional con la disputa de los cuartos de final del torneo, una ronda donde España mantiene su hegemonía histórica. Con la clasificación de Rafa Jódar para los cuartos de final, el tenis español consigue consolidar una racha de 30 ediciones consecutivas situando a un jugador de su nacionalidad en la antepenúltima ronda del Grand Slam de París. El madrileño se mide a Alexander Zverev en el encuentro más destacado del día, correspondiente al lado del cuadro que aglutina a los principales cabezas de serie que continúan en liza tras las sorpresas registradas durante la primera semana de competición. El vencedor de este compromiso se cruzará en las semifinales con el ganador del duelo entre João Fonseca —quien ha eliminado previamente a Novak Djokovic y a Casper Ruud— y Jakub Mensik.

El jugador de Leganés asume el compromiso en su segunda participación en el torneo parisino, habiendo requerido menos intentos para alcanzar los cuartos de final que otras figuras del circuito como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz (cuatro ocasiones), o Rafael Nadal y Novak Djokovic (seis ocasiones). Jódar pisará por primera vez el gran escenario de la tierra batida, la Philippe Chatrier, bajo la estela del dominio histórico del tenista de Manacor, en un torneo donde desde 2017 solo Djokovic ha sido capaz de romper la alternancia de victorias entre Nadal y Alcaraz.

El camino de los contendientes y los factores climáticos en París

La trayectoria de ambos tenistas en la presente edición de Roland Garros muestra dinámicas contrapuestas. Alexander Zverev, posicionado como el mejor cabeza de serie vivo en el cuadro masculino y principal favorito al título, se presenta en la cita tras haber cedido únicamente un set en lo que va de competición y después de vencer con autoridad a Jesper de Jong en la ronda de octavos de final. El tenista alemán afronta el choque como una oportunidad para alcanzar el Grand Slam y resarcirse de la lesión sufrida en las semifinales de la edición de 2022 frente a Rafael Nadal.

Por su parte, Rafa Jódar ha sellado su pase a los cuartos de final firmando dos victorias consecutivas en partidos decididos a cinco sets. En la ronda anterior, el leganense remontó el encuentro ante Pablo Carreño, quien acusó problemas físicos tras completar con solidez las dos primeras mangas, permitiendo al madrileño imponerse con claridad en los tres parciales definitivos. Jódar ya había mostrado su fortaleza física en la ronda precedente frente a Alex Michelsen, confirmando una tendencia ascendente en los partidos de larga duración.

Las condiciones meteorológicas en la capital francesa de este martes contemplan un descenso de las temperaturas, que no superarán los 20 grados, eliminando el calor extremo de los días anteriores. No obstante, las previsiones anticipan la aparición de precipitaciones durante el desarrollo de la jornada, un factor climático que podría forzar a la organización a decretar el cierre del techo retráctil de la pista central de París.

Horario y retransmisión televisiva del compromiso de cuartos de final

El partido de cuartos de final de Roland Garros entre Rafa Jódar y Alexander Zverev se disputará este martes, 2 de junio de 2026. El inicio del encuentro está programado alrededor de las 15:00 horas (hora peninsular española) sobre la pista Philippe Chatrier, ubicándose en el tercer turno de la pista central. La actividad en la cancha principal comenzará previamente con los partidos del cuadro femenino entre Mirra Andreeva y Sorana Cirstea, seguido del enfrentamiento que medirá a Elina Svitolina contra Marta Kostyuk.

La retransmisión televisiva del partido y la cobertura en directo a través de internet se podrá seguir a través de la señal de Eurosport, canal accesible para los abonados de las plataformas de televisión de Movistar y Orange. Asimismo, el encuentro estará disponible ‘online’ en directo y bajo demanda mediante la aplicación y plataforma de contenidos HBO Max.