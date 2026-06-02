El verano parece haber completado su llegada antes de tiempo con una serie de cambios meteorológicos acelerados que marcarán las próximas jornadas. Las cabañuelas de Jorge Rey han alertado sobre la llegada de los días más calurosos de la temporada estival, anticipándose a las indicaciones de las autoridades que instan a los ciudadanos a permanecer en sus hogares para hacer frente a un ascenso notable de los termómetros. Esta evolución atmosférica obligará a la población a prepararse ante un giro radical en el tiempo, caracterizado por registros térmicos elevados y fenómenos tormentosos localizados en diferentes puntos de la geografía nacional.

Jorge Rey advierte del impacto de las altas temperaturas y aconseja permanecer en el hogar

El análisis de las cabañuelas realizado por Jorge Rey apunta hacia la consolidación de un escenario térmico severo a corto plazo. Ante la perspectiva de sufrir unas temperaturas cuya magnitud resultará difícil de asimilar, el joven ha emitido un aviso explícito a través de un documento audiovisual, instando a la población a quedarse en casa durante las franjas horarias de mayor incidencia solar. Esta advertencia cobra especial relevancia para los colectivos más vulnerables, concretamente las personas mayores y los más jóvenes, debido a que las condiciones extremas pueden causar estragos en la salud y desaconsejan por completo la práctica de cualquier actividad al aire libre.

Las previsiones fundamentadas en los métodos tradicionales anticipan sorpresas e importantes variaciones que alterarán la normalidad de los días venideros. El incremento de los valores térmicos se convertirá en la tendencia dominante, exigiendo un seguimiento constante de la evolución del cielo para mitigar los efectos de este cambio imprevisto y radical en el comportamiento del clima.

La previsión de la AEMET: contraste térmico, noches tropicales y valores de hasta 40 grados

Por su parte, los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han detallado la configuración de un mapa atmosférico marcado por fuertes contrastes. Los expertos señalan que el paso de un frente por el sector norte peninsular dejará tras de sí una masa de aire más fresca que propiciará un descenso acusado y generalizado de las temperaturas máximas en casi toda la Península. Esta bajada térmica llegará a ser notable, superando los 6 grados de caída, en las regiones pertenecientes al tercio norte. En esta última zona predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en las cumbres de los Pirineos se registrarán heladas y un descenso de las temperaturas mínimas.

La evolución meteorológica diferirá notablemente en el área mediterránea, el sur y el sureste del país, donde los termómetros experimentarán una subida que alcanzará registros muy altos. Los termómetros podrán rebasar los 36-38 grados en puntos del valle del Guadalquivir y del mar de Alborán, llegando a alcanzar valores de entre 38 y 40 grados en el extremo sureste peninsular, con ascensos notables en los litorales de esta última zona y de Alborán. Paralelamente, se prevén noches tropicales en las que el mercurio no descenderá de los 20 grados en la zona del centro, el tercio sur y todo el litoral mediterráneo. En el archipiélago balear se esperan ligeros ascensos térmicos, mientras que en Canarias la nubosidad se concentrará en el norte con lluvias débiles en las islas montañosas y cielos despejados en el sur, sin apenas variaciones en sus temperaturas.

Alerta por chubascos y tormentas localmente fuertes con granizo

La inestabilidad atmosférica también se manifestará en forma de fenómenos severos en el noreste de España. La AEMET ha lanzado una advertencia específica ante el riesgo latente de que se desencadenen chubascos y tormentas localmente fuertes a partir del mediodía en la zona del Pirineo oriental, unas precipitaciones que de manera probable irán acompañadas de granizo. Asimismo, los pronósticos oficiales no descartan la posibilidad de que se desarrollen tormentas o chubascos de carácter aislado en el área de la Ibérica oriental. En el resto del territorio peninsular y en las Islas Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con presencia intermitente de nubes altas.