La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio luz verde a la creación de un campus universitario vinculado a la Iglesia, en medio de la polémica sobre el rechazo del Comité Olímpico Español (COE) a instalarse en cuatro ciudades españolas.

Según relató el responsable del COE, la dirigente madrileña propuso una vía rápida para sortear los obstáculos burocráticos: “Podemos hacer una universidad, pero el plazo es muy largo. ¿Estamos de acuerdo con un centro adscrito?”, habría dicho al fundador de la Universidad Católica de Murcia y al representante del Comité.

El proyecto ha generado debate por su vinculación con la Iglesia y por la decisión de Ayuso de agilizar su aprobación, mientras que el COE continúa evaluando alternativas tras los rechazos en otras ciudades.