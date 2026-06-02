Los ciudadanos que tengan previsto utilizar su vehículo motorizado este martes 2 de junio en la comunidad autónoma de Andalucía deben afrontar las notables oscilaciones de precios existentes entre las diferentes estaciones de servicio operacionales en el territorio. Con el propósito de optimizar los costes de repostaje, los usuarios disponen del acceso a las informaciones validadas por el Geoportal de gasolinas del Ministerio para la Transición Ecológica, un sistema público que confecciona listados y mapas actualizados con las tarifas de los carburantes distribuidos por provincias, localidades y tipo de combustible.

Las estadísticas correspondientes a la presente jornada permiten identificar los puntos de abastecimiento más económicos dentro de las principales provincias andaluzas, abarcando las modalidades de Gasolina 95, Gasolina 98 y Gasóleo A (Diésel).

Surtidores más económicos en Sevilla y su provincia

En el núcleo urbano de Sevilla y en los municipios de su provincia, la distribución de los precios de los carburantes para la jornada del martes sitúa las opciones más competitivas en las siguientes localizaciones:

Gasolina 95

📌 Tamoil (Utrera, Carretera A-394 km 16): 1,299 €/l.

(Utrera, Carretera A-394 km 16): 1,299 €/l. 📌 Petroprix (Calonge, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l.

(Calonge, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l. 📌 Plenergy (Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l.

(Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l. 📌 Ballenoil (Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n): 1,325 €/l.

(Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n): 1,325 €/l. 📌 Plenergy (Utrera, Calle Almazara, 2): 1,325 €/l.

(Utrera, Calle Almazara, 2): 1,325 €/l. 📌 Plenergy (Utrera, Calle Mirlo, 1): 1,325 €/l.

(Utrera, Calle Mirlo, 1): 1,325 €/l. 📌 E.S. Vistalegre (Utrera, Calle Écija-Jerez, 11): 1,327 €/l.

(Utrera, Calle Écija-Jerez, 11): 1,327 €/l. 📌 Ronda Norte (Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n): 1,327 €/l.

(Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n): 1,327 €/l. 📌 Masfuel (La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6): 1,327 €/l.

(La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6): 1,327 €/l. 📌 Moove (Sevilla, Calle Astronomía, 3): 1,327 €/l.

Gasolina 98

📌 Galp (Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4): 1,519 €/l.

(Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4): 1,519 €/l. 📌 Galp (Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5): 1,574 €/l.

(Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5): 1,574 €/l. 📌 Galp (Sevilla, Avenida Andalucía, 44): 1,574 €/l.

(Sevilla, Avenida Andalucía, 44): 1,574 €/l. 📌 BS Energy (Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n): 1,579 €/l.

(Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n): 1,579 €/l. 📌 Nueva Calonge (Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,579 €/l.

(Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,579 €/l. 📌 Enerplus (Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900): 1,595 €/l.

(Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900): 1,595 €/l. 📌 Family Energy (Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción s/n): 1,599 €/l.

(Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción s/n): 1,599 €/l. 📌 Cepsa (Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43): 1,599 €/l.

(Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43): 1,599 €/l. 📌 Alcampo (Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,608 €/l.

(Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,608 €/l. 📌 Q8 (Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 km 7,75): 1,614 €/l.

Diésel

📌 Ballenoil (San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n): 1,449 €/l.

(San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n): 1,449 €/l. 📌 Petroprix (Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28): 1,449 €/l.

(Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28): 1,449 €/l. 📌 ASC Carburantes (Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11): 1,479 €/l.

(Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11): 1,479 €/l. 📌 Plenergy (San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14): 1,479 €/l.

(San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14): 1,479 €/l. 📌 Petroprix (San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1): 1,479 €/l.

(San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1): 1,479 €/l. 📌 Q8 (Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina A-8055): 1,479 €/l.

(Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina A-8055): 1,479 €/l. 📌 Ballenoil (San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2): 1,479 €/l.

(San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2): 1,479 €/l. 📌 Petrol&Go (Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22): 1,479 €/l.

(Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22): 1,479 €/l. 📌 EasyGas (La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8): 1,489 €/l.

(La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8): 1,489 €/l. 📌 Petroprix (Calonge, Calle Metalurgia, s/n): 1,489 €/l.

Tarifas de las estaciones de servicio de Cádiz

La provincia gaditana concentra sus tarifas más bajas del día principalmente en el término municipal de Jerez de la Frontera, junto con otras localidades de la zona de la siguiente forma:

Gasolina 95

📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,359 €/l.

(Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,359 €/l. 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,369 €/l.

(Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,369 €/l. 📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,369 €/l.

(Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,369 €/l. 📌 Petroprix (Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,369 €/l.

(Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,369 €/l. 📌 Plenergy (Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n): 1,369 €/l.

(Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n): 1,369 €/l. 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n): 1,389 €/l.

(Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n): 1,389 €/l. 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n): 1,389 €/l.

(Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n): 1,389 €/l. 📌 GM Oil (El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11): 1,389 €/l.

(El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11): 1,389 €/l. 📌 Ballenoil (El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,395 €/l.

(El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,395 €/l. 📌 Petroprix (El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1): 1,395 €/l.

Gasolina 98

📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,489 €/l.

(Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,489 €/l. 📌 ES Coloso (La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,495 €/l.

(La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,495 €/l. 📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l.

(Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l. 📌 Shell (La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2): 1,549 €/l.

(La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2): 1,549 €/l. 📌 ASC Carburantes (Tarifa, Carretera N-340 km 94,2): 1,579 €/l.

(Tarifa, Carretera N-340 km 94,2): 1,579 €/l. 📌 Tarifa Oil (Tarifa, Calle Algeciras, 58): 1,579 €/l.

(Tarifa, Calle Algeciras, 58): 1,579 €/l. 📌 Shell (Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8): 1,589 €/l.

(Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8): 1,589 €/l. 📌 Shell (Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8): 1,599 €/l.

(Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8): 1,599 €/l. 📌 Gacosur Jerez (Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134): 1,599 €/l.

(Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134): 1,599 €/l. 📌 Galp (Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5): 1,619 €/l.

Diésel

📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l.

(Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l. 📌 SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21): 1,510 €/l.

(Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21): 1,510 €/l. 📌 Petroprix (El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1): 1,519 €/l.

(El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1): 1,519 €/l. 📌 Petroprix (Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17): 1,519 €/l.

(Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17): 1,519 €/l. 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,529 €/l.

(Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,529 €/l. 📌 Ballenoil (El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,529 €/l.

(El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,529 €/l. 📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,529 €/l.

(Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,529 €/l. 📌 Petroprix (Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,529 €/l.

(Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,529 €/l. 📌 Petrol & Go (Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4): 1,529 €/l.

(Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4): 1,529 €/l. 📌 Shell (Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, s/n): 1,529 €/l.

Precios registrados en la provincia de Málaga

Los valores más reducidos para el abastecimiento de carburante en el ámbito de la provincia de Málaga se desglosan en las siguientes opciones por categorías:

Gasolina 95

📌 S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,395 €/l.

(Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,395 €/l. 📌 Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19): 1,418 €/l.

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19): 1,418 €/l. 📌 Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22): 1,418 €/l.

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22): 1,418 €/l. 📌 Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3): 1,419 €/l.

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3): 1,419 €/l. 📌 Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25): 1,419 €/l.

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25): 1,419 €/l. 📌 Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,435 €/l.

(Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,435 €/l. 📌 Petromarkt (Benalmádena, Calle Sidra, 4): 1,439 €/l.

(Benalmádena, Calle Sidra, 4): 1,439 €/l. 📌 Distreax-22 S.L. (Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,449 €/l.

(Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,449 €/l. 📌 Lisbona Oil (Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,449 €/l.

(Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,449 €/l. 📌 Agla (Pizarra, Ctra. Subzona a Álora): 1,449 €/l.

Gasolina 98

📌 Ninguno (Marbella, Calle Aluminio, s/n): 1,569 €/l.

(Marbella, Calle Aluminio, s/n): 1,569 €/l. 📌 Coloso (Málaga, Carretera de Coín km 54): 1,595 €/l.

(Málaga, Carretera de Coín km 54): 1,595 €/l. 📌 ES Coloso Churriana (Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89): 1,595 €/l.

(Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89): 1,595 €/l. 📌 M3 Petróleos (Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110): 1,599 €/l.

(Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110): 1,599 €/l. 📌 Agla (Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1): 1,605 €/l.

(Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1): 1,605 €/l. 📌 Shell (Málaga, Avenida Velázquez, s/n): 1,609 €/l.

(Málaga, Avenida Velázquez, s/n): 1,609 €/l. 📌 Galp (Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n): 1,619 €/l.

(Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n): 1,619 €/l. 📌 Gueroil (Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,649 €/l.

(Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,649 €/l. 📌 Galp (Málaga, Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/l.

(Málaga, Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/l. 📌 La Trocha (Coín, Carretera Coín-Cártama km 1): 1,649 €/l.

Diésel

📌 S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,466 €/l.

(Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,466 €/l. 📌 S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina, Avenida de las Américas, 35): 1,517 €/l.

(Mollina, Avenida de las Américas, 35): 1,517 €/l. 📌 Trops (Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,525 €/l.

(Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,525 €/l. 📌 Eroski (Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,529 €/l.

(Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,529 €/l. 📌 Easygas (Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5): 1,529 €/l.

(Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5): 1,529 €/l. 📌 Gueroil (Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,529 €/l.

(Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,529 €/l. 📌 Plenergy (Algarrobo, Calle Talleres, 4): 1,529 €/l.

(Algarrobo, Calle Talleres, 4): 1,529 €/l. 📌 Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,535 €/l.

(Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,535 €/l. 📌 Lisbona Oil (Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,549 €/l.

(Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,549 €/l. 📌 Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19): 1,558 €/l.

Puntos de repostaje más económicos en Córdoba

Los datos del Geoportal del Ministerio reflejan las siguientes estaciones de servicio con costes ventajosos en Córdoba y sus comarcas:

Gasolina 95

📌 Ballenoil (Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,404 €/l.

(Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,404 €/l. 📌 Ballenoil (Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,405 €/l.

(Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,405 €/l. 📌 Plenergy (Lucena, Calle Concha Lago, s/n): 1,405 €/l.

(Lucena, Calle Concha Lago, s/n): 1,405 €/l. 📌 Plenergy (Anjarón, Calle Espejo, 21): 1,405 €/l.

(Anjarón, Calle Espejo, 21): 1,405 €/l. 📌 F. del Moral (Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,409 €/l.

(Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,409 €/l. 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,409 €/l.

(Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,409 €/l. 📌 Cooperativa Lucena (Lucena, Avenida de la Infancia, 15): 1,409 €/l.

(Lucena, Avenida de la Infancia, 15): 1,409 €/l. 📌 Enerplus (Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,415 €/l.

(Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,415 €/l. 📌 Enerplus (Córdoba, Avenida Lonjas, s/n): 1,419 €/l.

(Córdoba, Avenida Lonjas, s/n): 1,419 €/l. 📌 Ballenoil (Córdoba, Avda. Libia, 34): 1,419 €/l.

Gasolina 98

📌 Enerplus (Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,489 €/l.

(Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,489 €/l. 📌 Mirasierra (Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,489 €/l.

(Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,489 €/l. 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,499 €/l.

(Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,499 €/l. 📌 El Carmen (Posadas, Avenida Andalucía, s/n): 1,559 €/l.

(Posadas, Avenida Andalucía, s/n): 1,559 €/l. 📌 Family Energy (Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 C.C. Eroski): 1,589 €/l.

(Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 C.C. Eroski): 1,589 €/l. 📌 E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24): 1,615 €/l.

(Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24): 1,615 €/l. 📌 Q8 (El Arrecife, Carretera N-IV km 428): 1,639 €/l.

(El Arrecife, Carretera N-IV km 428): 1,639 €/l. 📌 Petromarkt (Puente Genil, Calle Membrilleras, 5): 1,639 €/l.

(Puente Genil, Calle Membrilleras, 5): 1,639 €/l. 📌 Shell (La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n): 1,649 €/l.

(La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n): 1,649 €/l. 📌 Shell (Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300): 1,659 €/l.

Diésel

📌 Cooperativa (Bamejí, Avenida de la Venta, 3): 1,498 €/l.

(Bamejí, Avenida de la Venta, 3): 1,498 €/l. 📌 Petroprix (Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,499 €/l.

(Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,499 €/l. 📌 Plenergy (Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8): 1,499 €/l.

(Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8): 1,499 €/l. 📌 Cepsa (La Rambla, Calle Carrera Baja, 6): 1,504 €/l.

(La Rambla, Calle Carrera Baja, 6): 1,504 €/l. 📌 Ballenoil (Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,514 €/l.

(Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,514 €/l. 📌 F. del Moral (Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,519 €/l.

(Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,519 €/l. 📌 Almazaras de la Subbética (Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8): 1,519 €/l.

(Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8): 1,519 €/l. 📌 Riosol (Castro del Río, Ronda Norte, s/n): 1,559 €/l.

(Castro del Río, Ronda Norte, s/n): 1,559 €/l. 📌 Ballenoil (Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,559 €/l.

(Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,559 €/l. 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,559 €/l.

Tarifas de las estaciones de servicio de Granada

La provincia de Granada muestra las tarifas oficiales más reducidas en los siguientes surtidores de su área metropolitana y localidades adyacentes:

Gasolina 95

📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,349 €/l.

(Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,349 €/l. 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,349 €/l.

(Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,349 €/l. 📌 E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,359 €/l.

(Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,359 €/l. 📌 Plenergy (Granada, Avenida de Andalucía, s/n): 1,359 €/l.

(Granada, Avenida de Andalucía, s/n): 1,359 €/l. 📌 Petroprix (Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5): 1,359 €/l.

(Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5): 1,359 €/l. 📌 Plenergy (Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,359 €/l.

(Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,359 €/l. 📌 Minioil Albolote (Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,369 €/l.

(Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,369 €/l. 📌 Low Cost Tiburonoil (Albolote, Calle Loja, s/n): 1,369 €/l.

(Albolote, Calle Loja, s/n): 1,369 €/l. 📌 Juncadiesel (Albolote, Calle Baza, 328): 1,369 €/l.

(Albolote, Calle Baza, 328): 1,369 €/l. 📌 Petrol & Go (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,369 €/l.

Gasolina 98

📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l.

(Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l. 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l.

(Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l. 📌 AM97 Plus (Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4): 1,499 €/l.

(Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4): 1,499 €/l. 📌 A. Aguaza (Cúllar, N-342, km 156): 1,529 €/l.

(Cúllar, N-342, km 156): 1,529 €/l. 📌 Fueling (Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4): 1,529 €/l.

(Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4): 1,529 €/l. 📌 Alcampo Motril (Motril, Avenida Salobreña, s/n): 1,539 €/l.

(Motril, Avenida Salobreña, s/n): 1,539 €/l. 📌 ASC Carburantes (Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen izquierdo): 1,579 €/l.

(Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen izquierdo): 1,579 €/l. 📌 ASC Carburantes (Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen derecho): 1,579 €/l.

(Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen derecho): 1,579 €/l. 📌 ASC Carburantes (Armilla, Carretera Armilla km 7): 1,579 €/l.

(Armilla, Carretera Armilla km 7): 1,579 €/l. 📌 ASC Carburantes (Armilla, Camino Bajo, 35): 1,579 €/l.

Diésel

📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l.

(Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l. 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l.

(Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l. 📌 E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,459 €/l.

(Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,459 €/l. 📌 Plenergy (Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,459 €/l.

(Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,459 €/l. 📌 Andaluza de Transportes SCA (Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18): 1,476 €/l.

(Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18): 1,476 €/l. 📌 Minioil Albolote (Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,479 €/l.

(Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,479 €/l. 📌 Sur-Oil (Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n): 1,479 €/l.

(Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n): 1,479 €/l. 📌 Low Cost Tiburonoil (Albolote, Calle Loja, s/n): 1,479 €/l.

(Albolote, Calle Loja, s/n): 1,479 €/l. 📌 Juncadiesel (Albolote, Calle Baza, 328): 1,479 €/l.

(Albolote, Calle Baza, 328): 1,479 €/l. 📌 Nortegra Low Cost (Baza, Calle F Polígono La Noria, 10): 1,479 €/l.