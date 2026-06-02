Los ciudadanos que tengan previsto utilizar su vehículo motorizado este martes 2 de junio en la comunidad autónoma de Andalucía deben afrontar las notables oscilaciones de precios existentes entre las diferentes estaciones de servicio operacionales en el territorio. Con el propósito de optimizar los costes de repostaje, los usuarios disponen del acceso a las informaciones validadas por el Geoportal de gasolinas del Ministerio para la Transición Ecológica, un sistema público que confecciona listados y mapas actualizados con las tarifas de los carburantes distribuidos por provincias, localidades y tipo de combustible.
Las estadísticas correspondientes a la presente jornada permiten identificar los puntos de abastecimiento más económicos dentro de las principales provincias andaluzas, abarcando las modalidades de Gasolina 95, Gasolina 98 y Gasóleo A (Diésel).
Surtidores más económicos en Sevilla y su provincia
En el núcleo urbano de Sevilla y en los municipios de su provincia, la distribución de los precios de los carburantes para la jornada del martes sitúa las opciones más competitivas en las siguientes localizaciones:
Gasolina 95
- 📌 Tamoil (Utrera, Carretera A-394 km 16): 1,299 €/l.
- 📌 Petroprix (Calonge, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l.
- 📌 Plenergy (Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,317 €/l.
- 📌 Ballenoil (Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n): 1,325 €/l.
- 📌 Plenergy (Utrera, Calle Almazara, 2): 1,325 €/l.
- 📌 Plenergy (Utrera, Calle Mirlo, 1): 1,325 €/l.
- 📌 E.S. Vistalegre (Utrera, Calle Écija-Jerez, 11): 1,327 €/l.
- 📌 Ronda Norte (Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n): 1,327 €/l.
- 📌 Masfuel (La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6): 1,327 €/l.
- 📌 Moove (Sevilla, Calle Astronomía, 3): 1,327 €/l.
Gasolina 98
- 📌 Galp (Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4): 1,519 €/l.
- 📌 Galp (Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5): 1,574 €/l.
- 📌 Galp (Sevilla, Avenida Andalucía, 44): 1,574 €/l.
- 📌 BS Energy (Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n): 1,579 €/l.
- 📌 Nueva Calonge (Sevilla, Calle Metalurgia, s/n): 1,579 €/l.
- 📌 Enerplus (Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900): 1,595 €/l.
- 📌 Family Energy (Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción s/n): 1,599 €/l.
- 📌 Cepsa (Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43): 1,599 €/l.
- 📌 Alcampo (Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,608 €/l.
- 📌 Q8 (Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 km 7,75): 1,614 €/l.
Diésel
- 📌 Ballenoil (San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n): 1,449 €/l.
- 📌 Petroprix (Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28): 1,449 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11): 1,479 €/l.
- 📌 Plenergy (San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14): 1,479 €/l.
- 📌 Petroprix (San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1): 1,479 €/l.
- 📌 Q8 (Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina A-8055): 1,479 €/l.
- 📌 Ballenoil (San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2): 1,479 €/l.
- 📌 Petrol&Go (Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22): 1,479 €/l.
- 📌 EasyGas (La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8): 1,489 €/l.
- 📌 Petroprix (Calonge, Calle Metalurgia, s/n): 1,489 €/l.
Tarifas de las estaciones de servicio de Cádiz
La provincia gaditana concentra sus tarifas más bajas del día principalmente en el término municipal de Jerez de la Frontera, junto con otras localidades de la zona de la siguiente forma:
Gasolina 95
- 📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,359 €/l.
- 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,369 €/l.
- 📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,369 €/l.
- 📌 Petroprix (Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,369 €/l.
- 📌 Plenergy (Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n): 1,369 €/l.
- 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n): 1,389 €/l.
- 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n): 1,389 €/l.
- 📌 GM Oil (El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11): 1,389 €/l.
- 📌 Ballenoil (El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,395 €/l.
- 📌 Petroprix (El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1): 1,395 €/l.
Gasolina 98
- 📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,489 €/l.
- 📌 ES Coloso (La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,495 €/l.
- 📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l.
- 📌 Shell (La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2): 1,549 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Tarifa, Carretera N-340 km 94,2): 1,579 €/l.
- 📌 Tarifa Oil (Tarifa, Calle Algeciras, 58): 1,579 €/l.
- 📌 Shell (Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8): 1,589 €/l.
- 📌 Shell (Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8): 1,599 €/l.
- 📌 Gacosur Jerez (Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134): 1,599 €/l.
- 📌 Galp (Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5): 1,619 €/l.
Diésel
- 📌 Tamoil (Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,499 €/l.
- 📌 SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21): 1,510 €/l.
- 📌 Petroprix (El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1): 1,519 €/l.
- 📌 Petroprix (Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17): 1,519 €/l.
- 📌 Ballenoil (Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar): 1,529 €/l.
- 📌 Ballenoil (El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2): 1,529 €/l.
- 📌 Alcampo (Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,529 €/l.
- 📌 Petroprix (Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15): 1,529 €/l.
- 📌 Petrol & Go (Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4): 1,529 €/l.
- 📌 Shell (Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, s/n): 1,529 €/l.
Precios registrados en la provincia de Málaga
Los valores más reducidos para el abastecimiento de carburante en el ámbito de la provincia de Málaga se desglosan en las siguientes opciones por categorías:
Gasolina 95
- 📌 S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,395 €/l.
- 📌 Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19): 1,418 €/l.
- 📌 Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22): 1,418 €/l.
- 📌 Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3): 1,419 €/l.
- 📌 Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25): 1,419 €/l.
- 📌 Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,435 €/l.
- 📌 Petromarkt (Benalmádena, Calle Sidra, 4): 1,439 €/l.
- 📌 Distreax-22 S.L. (Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,449 €/l.
- 📌 Lisbona Oil (Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,449 €/l.
- 📌 Agla (Pizarra, Ctra. Subzona a Álora): 1,449 €/l.
Gasolina 98
- 📌 Ninguno (Marbella, Calle Aluminio, s/n): 1,569 €/l.
- 📌 Coloso (Málaga, Carretera de Coín km 54): 1,595 €/l.
- 📌 ES Coloso Churriana (Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89): 1,595 €/l.
- 📌 M3 Petróleos (Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110): 1,599 €/l.
- 📌 Agla (Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1): 1,605 €/l.
- 📌 Shell (Málaga, Avenida Velázquez, s/n): 1,609 €/l.
- 📌 Galp (Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n): 1,619 €/l.
- 📌 Gueroil (Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,649 €/l.
- 📌 Galp (Málaga, Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/l.
- 📌 La Trocha (Coín, Carretera Coín-Cártama km 1): 1,649 €/l.
Diésel
- 📌 S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n): 1,466 €/l.
- 📌 S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina, Avenida de las Américas, 35): 1,517 €/l.
- 📌 Trops (Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,525 €/l.
- 📌 Eroski (Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,529 €/l.
- 📌 Easygas (Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5): 1,529 €/l.
- 📌 Gueroil (Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,529 €/l.
- 📌 Plenergy (Algarrobo, Calle Talleres, 4): 1,529 €/l.
- 📌 Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2): 1,535 €/l.
- 📌 Lisbona Oil (Torre del Mar, Calle Angustias, 1): 1,549 €/l.
- 📌 Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19): 1,558 €/l.
Puntos de repostaje más económicos en Córdoba
Los datos del Geoportal del Ministerio reflejan las siguientes estaciones de servicio con costes ventajosos en Córdoba y sus comarcas:
Gasolina 95
- 📌 Ballenoil (Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,404 €/l.
- 📌 Ballenoil (Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,405 €/l.
- 📌 Plenergy (Lucena, Calle Concha Lago, s/n): 1,405 €/l.
- 📌 Plenergy (Anjarón, Calle Espejo, 21): 1,405 €/l.
- 📌 F. del Moral (Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,409 €/l.
- 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,409 €/l.
- 📌 Cooperativa Lucena (Lucena, Avenida de la Infancia, 15): 1,409 €/l.
- 📌 Enerplus (Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,415 €/l.
- 📌 Enerplus (Córdoba, Avenida Lonjas, s/n): 1,419 €/l.
- 📌 Ballenoil (Córdoba, Avda. Libia, 34): 1,419 €/l.
Gasolina 98
- 📌 Enerplus (Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,489 €/l.
- 📌 Mirasierra (Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,489 €/l.
- 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,499 €/l.
- 📌 El Carmen (Posadas, Avenida Andalucía, s/n): 1,559 €/l.
- 📌 Family Energy (Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 C.C. Eroski): 1,589 €/l.
- 📌 E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24): 1,615 €/l.
- 📌 Q8 (El Arrecife, Carretera N-IV km 428): 1,639 €/l.
- 📌 Petromarkt (Puente Genil, Calle Membrilleras, 5): 1,639 €/l.
- 📌 Shell (La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n): 1,649 €/l.
- 📌 Shell (Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300): 1,659 €/l.
Diésel
- 📌 Cooperativa (Bamejí, Avenida de la Venta, 3): 1,498 €/l.
- 📌 Petroprix (Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,499 €/l.
- 📌 Plenergy (Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8): 1,499 €/l.
- 📌 Cepsa (La Rambla, Calle Carrera Baja, 6): 1,504 €/l.
- 📌 Ballenoil (Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83): 1,514 €/l.
- 📌 F. del Moral (Rute, Avenida Blas Infante, s/n): 1,519 €/l.
- 📌 Almazaras de la Subbética (Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8): 1,519 €/l.
- 📌 Riosol (Castro del Río, Ronda Norte, s/n): 1,559 €/l.
- 📌 Ballenoil (Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial): 1,559 €/l.
- 📌 Fueling (Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n): 1,559 €/l.
Tarifas de las estaciones de servicio de Granada
La provincia de Granada muestra las tarifas oficiales más reducidas en los siguientes surtidores de su área metropolitana y localidades adyacentes:
Gasolina 95
- 📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,349 €/l.
- 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,349 €/l.
- 📌 E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,359 €/l.
- 📌 Plenergy (Granada, Avenida de Andalucía, s/n): 1,359 €/l.
- 📌 Petroprix (Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5): 1,359 €/l.
- 📌 Plenergy (Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,359 €/l.
- 📌 Minioil Albolote (Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,369 €/l.
- 📌 Low Cost Tiburonoil (Albolote, Calle Loja, s/n): 1,369 €/l.
- 📌 Juncadiesel (Albolote, Calle Baza, 328): 1,369 €/l.
- 📌 Petrol & Go (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,369 €/l.
Gasolina 98
- 📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l.
- 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l.
- 📌 AM97 Plus (Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4): 1,499 €/l.
- 📌 A. Aguaza (Cúllar, N-342, km 156): 1,529 €/l.
- 📌 Fueling (Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4): 1,529 €/l.
- 📌 Alcampo Motril (Motril, Avenida Salobreña, s/n): 1,539 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen izquierdo): 1,579 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Atarfe, Carretera N-432 km 429 margen derecho): 1,579 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Armilla, Carretera Armilla km 7): 1,579 €/l.
- 📌 ASC Carburantes (Armilla, Camino Bajo, 35): 1,579 €/l.
Diésel
- 📌 Alcampo (Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88): 1,449 €/l.
- 📌 Tamoil (Granada, Avenida Andalucía, s/n): 1,449 €/l.
- 📌 E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe, Polígono SI-9.2, 35): 1,459 €/l.
- 📌 Plenergy (Atarfe, Carretera Pinos Puente N-432 km 427): 1,459 €/l.
- 📌 Andaluza de Transportes SCA (Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18): 1,476 €/l.
- 📌 Minioil Albolote (Albolote, Calle Motril, Parcela 243): 1,479 €/l.
- 📌 Sur-Oil (Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n): 1,479 €/l.
- 📌 Low Cost Tiburonoil (Albolote, Calle Loja, s/n): 1,479 €/l.
- 📌 Juncadiesel (Albolote, Calle Baza, 328): 1,479 €/l.
- 📌 Nortegra Low Cost (Baza, Calle F Polígono La Noria, 10): 1,479 €/l.