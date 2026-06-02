La fase decisiva de la temporada baloncestística arranca con la disputa de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa 2025-26. El Palacio de Deportes de Murcia es el escenario elegido para acoger este martes 2 de junio el primer encuentro de la serie de cuartos de final del ‘playoff’ de la ACB, un compromiso que medirá al UCAM Murcia frente al Barcelona. Ambos conjuntos inician la carrera por alcanzar las semifinales en un duelo de alta exigencia competitiva sobre la pista del pabellón murciano.

El enfrentamiento inaugural de este cruce de cuartos de final pone frente a frente a dos clubes que buscan encarrilar su andadura en la postemporada. La afición de la capital del Segura arropará a los suyos en las instalaciones del Palacio de Deportes, una cancha emblemática del baloncesto en España que dictará sentencia en esta jornada inaugural del torneo.

Horario del partido entre el UCAM Murcia y el Barcelona

La cita deportiva en la capital murciana cuenta con un horario fijado para la tarde de este martes de competición. El balón comenzará a rodar en el parqué del Palacio de Deportes de Murcia a partir de las 19:00 horas, momento exacto en el que está programado el inicio oficial del choque entre la plantilla del UCAM Murcia y la escuadra del Barcelona.

Televisión y dónde ver ‘online’ la eliminatoria de la ACB

Los seguidores del baloncesto nacional y los abonados de ambas entidades que no asistan en directo al recinto deportivo de la Región de Murcia disponen de diferentes alternativas de televisión y plataformas digitales para seguir las evoluciones del partido en vivo. La plataforma audiovisual DAZN será la encargada de emitir el enfrentamiento entre el UCAM Murcia y el Barcelona en riguroso directo. Esta retransmisión televisiva contará con la presencia y la narración de dos de los comunicadores habituales del citado canal de deportes.

De forma simultánea, la emisión en vivo de este primer encuentro de los cuartos de final del ‘playoff’ de la ACB se podrá sintonizar a través del operador Movistar Plus+. Por último, el choque de la Liga Endesa 2025-26 también se ofrecerá en directo por televisión para el territorio de Cataluña mediante las pantallas del canal autonómico Esport3.