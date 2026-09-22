La Policía Nacional de Ceuta intervino este martes en dos incidentes relacionados con reyertas en diferentes puntos de la ciudad. El primer suceso tuvo lugar en el asentamiento de Loma Margarita, donde cuatro personas de origen subsahariano fueron detenidas tras una pelea. Durante el enfrentamiento, uno de los implicados sufrió una luxación en el primer dedo de la mano izquierda y fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

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En Loma Margarita, alrededor de un millar de personas de países del África subsahariana permanecen acogidas tras haber llegado a Ceuta durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Muchas de ellas habían ocupado anteriormente asentamientos en la playa del Trampolín.

El segundo incidente ocurrió en el barrio del Príncipe, donde una disputa relacionada con la construcción de una edificación junto a la vivienda de uno de los implicados derivó en una agresión. Un vecino resultó herido por arma blanca en el antebrazo derecho, sufriendo una lesión en un tendón que requerirá intervención quirúrgica.

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El herido fue atendido y trasladado para recibir asistencia médica, mientras que las circunstancias de la agresión están siendo investigadas. Los datos preliminares sugieren que el conflicto se originó por una construcción cercana a la vivienda del afectado.

Ambos sucesos ocurrieron durante la misma jornada y requirieron la intervención de la Policía Nacional. En el incidente de Loma Margarita se realizaron cuatro detenciones, mientras que el altercado en el Príncipe dejó a un vecino con una lesión que precisará cirugía.