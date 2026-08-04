Varias cuentas de origen marroquí han comenzado a difundir en redes sociales mensajes que convocan a intentar una nueva entrada colectiva en Ceuta durante la noche del próximo sábado 15 de agosto. Por el momento, no existe confirmación oficial de que la movilización vaya a producirse ni se conoce su alcance real.

Los mensajes invitan a los interesados a incorporarse a diferentes grupos creados en plataformas digitales. Algunos de estos espacios tendrían hasta 1.000 integrantes, aunque un llamamiento concreto habría sido publicado en una comunidad con más de 108.000 miembros.

“Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido”, señala una de las publicaciones analizadas. En otras conversaciones aparecen expresiones como “todo se verá”, sin ofrecer detalles precisos sobre los posibles puntos de concentración o la forma prevista para aproximarse a la frontera.

Golden Owl analiza más de 5.000 mensajes

A este escenario se suma un informe elaborado por Golden Owl, una startup tecnológica especializada en investigación avanzada en Internet mediante inteligencia aplicada a fuentes abiertas, conocida como OSINT.

La empresa utilizó este sistema para cruzar más de 5.000 mensajes publicados en redes abiertas, rastrear su origen y analizar el contenido y la evolución de las convocatorias.

La principal conclusión de sus investigadores es que, bajo el nombre “Asalto Karyaj a Ceuta”, entre el 24 y el 31 de julio se difundieron consignas destinadas a promover el cruce de la frontera.

Según el informe, la campaña no estaría articulada alrededor de una dirección única, sino mediante una estructura horizontal capaz de mantener su actividad aunque determinadas cuentas sean eliminadas o sus responsables identificados.

“No hay un líder, hay una marca y un mercado”

Golden Owl señala como uno de sus principales hallazgos que la campaña carece de un mando central claramente identificable.

“El hallazgo estructural más importante es este: no hay un líder, hay una marca y un mercado. La campaña está organizada de forma horizontal, no jerárquica”, recoge una de las conclusiones del estudio.

Los investigadores sostienen que la red utiliza un nombre común, un vocabulario codificado que va cambiando, una identidad visual reconocible y varios lemas compartidos.

Según la empresa, la ausencia de una dirección central explicaría tanto la capacidad de difusión alcanzada como su resistencia frente a posibles detenciones, cierres de grupos o retiradas de contenido.

La convocatoria del 15 de agosto sigue activa

El informe advierte de que durante la última semana de julio la propia red ya habría comenzado a preparar una nueva convocatoria para mediados de agosto.

Golden Owl considera que se trata de un modelo de movilización “barato, repetible y resiliente”. La compañía señala que el llamamiento para el 15 de agosto fue publicado el 1 de agosto en un grupo de 108.000 miembros y continúa activo.

A partir de estos datos, sus autores estiman que existe una “alta probabilidad de recurrencia”, aunque esta valoración no significa que la convocatoria vaya a materializarse necesariamente ni permite anticipar cuántas personas podrían secundarla.

La fecha que aparece repetidamente en los mensajes es la noche del sábado 15 de agosto, pocos días después de la reciente crisis fronteriza registrada en Ceuta.

Una estructura por capas y perfiles sin identificar

Los investigadores sostienen que el elevado volumen de mensajes no respondió a una reacción completamente espontánea, sino que siguió una estructura organizada.

El análisis identifica perfiles que no revelan su identidad y una técnica de distribución por capas, en la que distintas cuentas asumirían funciones específicas: unas diseñarían la estructura de la campaña, otras publicarían los llamamientos y un tercer grupo se encargaría de amplificarlos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es que buena parte de los grupos analizados continúan activos después de los acontecimientos de finales de julio.

En su estudio, de más de 60 páginas, Golden Owl identifica los 25 activos de Facebook que considera más relevantes y reconstruye cronológicamente cómo fueron modificándose los mensajes a medida que se aproximaba la fecha señalada para dirigirse hacia la frontera española.

El término ‘harraga’ vuelve a circular

Las publicaciones utilizan con frecuencia la expresión “harraga Marruecos”, un término empleado para referirse a personas que intentan emigrar o atravesar una frontera de manera irregular.

La difusión de estas convocatorias no implica necesariamente que vayan a materializarse. Su impacto dependerá de la capacidad real de movilización de las cuentas implicadas y de la respuesta que adopten las autoridades marroquíes y españolas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una valoración actualizada sobre la credibilidad del llamamiento ni sobre las medidas que podrían adoptarse ante una posible concentración en el entorno fronterizo.

La Audiencia Nacional investiga campañas anteriores

La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias para esclarecer quiénes pudieron promover anteriores campañas destinadas a impulsar entradas colectivas en Ceuta.

En este contexto, la asociación Hazte Oír ha presentado querellas contra varios presuntos responsables. Las acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia y no implican que las personas señaladas hayan cometido delito alguno.

Mientras continúa la investigación, la aparición de una nueva fecha y la permanencia de numerosos grupos activos vuelven a situar el foco sobre la frontera de Ceuta.