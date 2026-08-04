Los aficionados de la Selección Española ya pueden comprar la nueva camiseta con las dos estrellas bordadas sobre el escudo, en homenaje al segundo Mundial conquistado por La Roja. Adidas ha lanzado este martes la equipación, disponible inicialmente de forma exclusiva a través de su aplicación oficial.

La nueva camiseta aparece bajo el nombre Spain 26 Home Winners Jersey y reproduce el diseño utilizado por España durante el torneo: color rojo, mangas azules, el escudo de la Real Federación Española de Fútbol con las dos estrellas y el emblema del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el pecho.

La venta comenzó a las 10:00 horas y, en esta primera fase, la prenda solo podrá adquirirse mediante la aplicación de Adidas.

Cuánto cuesta la camiseta de España con dos estrellas

La equipación está disponible en dos versiones.

El modelo para adultos tiene un precio de 100 euros y puede comprarse en tallas desde la XS hasta la XXL.

La versión infantil cuesta 75 euros y está disponible en medidas comprendidas entre los 128 y los 176 centímetros.

La camiseta presenta un corte Slim Fit, está fabricada íntegramente con poliéster reciclado e incorpora tejido Interlock y tecnología CLIMACOOL, diseñada para favorecer la ventilación durante la actividad física.

Dónde puede comprarse

Durante este primer lanzamiento, la nueva camiseta únicamente está disponible en la aplicación oficial de Adidas.

La información facilitada no concreta cuándo llegará a la página web convencional, a las tiendas físicas de la marca o a otros establecimientos deportivos autorizados.

Los interesados deberán, por tanto, acceder a la aplicación, buscar el modelo Spain 26 Home Winners Jersey y seleccionar la versión y talla correspondiente.

La segunda estrella llega 16 años después

La nueva equipación conmemora el segundo título mundial de la selección masculina española.

La primera estrella llegó el 11 de julio de 2010, cuando el gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos permitió a España proclamarse campeona del mundo por primera vez.

Dieciséis años después, el tanto de Ferran Torres frente a Argentina en la final del Mundial de 2026 dio a La Roja su segunda corona y permitió incorporar una nueva estrella sobre el escudo.

La camiseta se convierte así en uno de los primeros productos oficiales destinados a celebrar el nuevo éxito de la Selección Española.