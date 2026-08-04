El dirigente de Podemos Pablo Echenique ha arremetido contra el Gobierno por la instalación de nuevas barreras flotantes en el espigón del Tarajal, en Ceuta. A su juicio, estas estructuras no reducirán el peligro en la frontera marítima, sino que podrían aumentar el riesgo de ahogamiento y dificultar el acceso al derecho de asilo.

La polémica comenzó después de que Echenique publicara un mensaje en sus redes sociales acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de transformar el mar de Ceuta en una “frontera mortal”.

“Las barreras servirán para que muera más gente”, sostuvo el dirigente, quien considera que obligarán a quienes intentan llegar a nado a buscar recorridos más profundos y peligrosos.

También afirmó que estas estructuras tienen como finalidad “violar con más eficacia el derecho humanitario al asilo”, una acusación que el Ministerio del Interior rechaza al defender la legalidad y la necesidad del dispositivo.

Interior defiende que las barreras cumplen la ley

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostiene que la infraestructura se ajusta a la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con los rechazos en frontera de quienes intentan entrar en Ceuta por vía marítima.

Según Interior, el objetivo de los elementos instalados en el Tarajal es ordenar los movimientos en la zona, reforzar el control fronterizo y evitar nuevos episodios de entrada masiva.

La Guardia Civil mantiene, de acuerdo con la versión oficial, una vigilancia permanente sobre el dispositivo y se encarga de su protección, mantenimiento y conservación.

El Gobierno defiende además que la estructura no sustituye las labores de rescate y vigilancia marítima desarrolladas por los agentes desplegados en la zona.

Casi 3.000 efectivos desplegados en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha confirmado que la presencia conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas se ha reforzado hasta alcanzar cerca de 3.000 efectivos.

El despliegue se produce después de la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma y ante el aumento de los intentos de entrada a nado desde Marruecos.

Según las cifras recogidas en la información, al menos 72 personas han fallecido tratando de alcanzar la costa ceutí, un balance que ha intensificado las críticas sobre las condiciones de seguridad en la frontera.

Echenique denuncia una política “cruel”

El dirigente de Podemos considera que las nuevas barreras representan una política contradictoria con el discurso progresista del Gobierno.

Echenique sostiene que el Ejecutivo está priorizando la contención física sobre la protección de las personas migrantes y mantiene estrategias similares a las utilizadas durante anteriores crisis fronterizas.

A su juicio, la instalación puede empujar a los migrantes a bordear el dispositivo por zonas con mayor profundidad, corrientes más intensas y más dificultades para recibir ayuda inmediata.

Estas consecuencias, sin embargo, forman parte de la valoración política de Echenique y deberán ser evaluadas a medida que el sistema se mantenga operativo.

Preocupación por el acceso al asilo

Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han expresado preocupación por el posible impacto de las estructuras flotantes.

Sus críticas se concentran en dos aspectos: el riesgo de que las rutas sean desviadas hacia zonas más peligrosas y las dificultades que podrían encontrar quienes quieran solicitar protección internacional.

Estas entidades sostienen que la respuesta a la crisis no puede limitarse a instalar obstáculos físicos y reclaman mecanismos que garanticen tanto la seguridad fronteriza como el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno insiste, en cambio, en que la medida es necesaria para impedir situaciones de descontrol y mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad.

Una nueva disputa sobre la gestión de la frontera

La instalación de las barreras ha abierto un nuevo frente político en torno a la gestión migratoria del Ejecutivo.

Mientras Interior las presenta como una solución temporal y compatible con la legalidad, Echenique y otros sectores de la izquierda consideran que pueden agravar el peligro para quienes intentan alcanzar Ceuta por el mar.

El debate se produce en un contexto marcado por el elevado número de fallecidos, la presión migratoria y las dudas sobre la capacidad de las administraciones para combinar el control de la frontera con la protección humanitaria.