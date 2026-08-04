La Ciudad ha habilitado el procedimiento para solicitar la devolución del importe de las entradas correspondientes a los conciertos y actuaciones cancelados durante las Fiestas Patronales de Ceuta.

Los usuarios afectados podrán tramitar el reembolso en la taquilla del Teatro Auditorio del Revellín, independientemente de que las entradas se compraran de manera presencial o a través de la plataforma oficial de venta en línea de la Ciudad.

La devolución podrá solicitarse de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, excepto los días festivos.

Las personas que adquirieron localidades para alguno de los espectáculos suspendidos ya pueden acudir a la taquilla para recuperar el dinero abonado.

La medida busca facilitar el reembolso tanto a quienes utilizaron los canales presenciales como a los compradores que realizaron la operación por internet.